«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры о трансфере 22-летнего форварда Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг».
Стоимость трансфера оценивается примерно в 70 млн евро.
Внутри клуба его рассматривают как одного из кандидатов для усиления атаки наряду с нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом, несмотря на конкуренцию со стороны «Ньюкасла».
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах после прибытия в Германию.
Санчо, Кагава, Мхитарян - провал.
неизвестно, что будет с Де Лигт.
Шешко не лучше названных.
Санчо, Кагава, Мхитарян - провал.
неизвестно, что будет с Де Лигт.
Шешко не лучше названных.