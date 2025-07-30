«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Шешко

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вчера, 20:14

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры о трансфере 22-летнего форварда из «РБ Лейпциг».

Стоимость трансфера оценивается примерно в 70 млн евро.

Внутри клуба его рассматривают как одного из кандидатов для усиления атаки наряду с нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом, несмотря на конкуренцию со стороны «Ньюкасла».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах после прибытия в Германию.