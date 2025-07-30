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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Шешко

вчера, 20:14

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры о трансфере 22-летнего форварда Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг».

Стоимость трансфера оценивается примерно в 70 млн евро.

Внутри клуба его рассматривают как одного из кандидатов для усиления атаки наряду с нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом, несмотря на конкуренцию со стороны «Ньюкасла».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах после прибытия в Германию.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:55
У нас уже есть свой Шешко, называется Зиркзее. Нужно Уоткинса покупать, опытный форвард
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:54
Хороший футболист.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:11
А разве Уоткинс в мю?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:39
не очень хорошая история трансферов красных дьяволов из Бундеслиги.
Санчо, Кагава, Мхитарян - провал.
неизвестно, что будет с Де Лигт.
Шешко не лучше названных.
LOpp
LOpp
вчера в 21:38
Хороший футболист, но не факт что в МЮ заиграет
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