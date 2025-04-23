Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите решил прервать карьеру

Бывший главный тренер сборной Бразилии объявил о приостановлении карьеры.

Отмечается, что он собирается заняться своим физическим и психологическим здоровьем.

Я должен понимать, что как человек я могу быть уязвимым. Признание этого, безусловно, сделает меня сильнее.

Я люблю то, что делаю, и буду продолжать это делать, но, поговорив с семьёй и заметив знаки, которые подавало моё тело, я решил поступить так, как будет лучше сейчас, и прервать карьеру, чтобы позаботиться о себе столько, сколько мне нужно.

Разговор с «Коринтиансом» продолжается, но его придётся прервать из-за трудного, но необходимого решения.