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Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите решил прервать карьеру

вчера, 12:39

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите объявил о приостановлении карьеры.

Отмечается, что он собирается заняться своим физическим и психологическим здоровьем.

Я должен понимать, что как человек я могу быть уязвимым. Признание этого, безусловно, сделает меня сильнее.

Я люблю то, что делаю, и буду продолжать это делать, но, поговорив с семьёй и заметив знаки, которые подавало моё тело, я решил поступить так, как будет лучше сейчас, и прервать карьеру, чтобы позаботиться о себе столько, сколько мне нужно.

Разговор с «Коринтиансом» продолжается, но его придётся прервать из-за трудного, но необходимого решения.

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Тите
Перевод с apnews.com
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:56
Да, здоровье конечно важнее, все мы не бессмертные и достаточно хрупкие, на самом деле даже очень если задуматься, лучше о себе позаботиться, не позаботишься о себе не сможешь вообще ничего этому миру дать, всё начинается с себя.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:49
Пора уже на пенсию,на отдых.
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