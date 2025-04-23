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«Шальке» получил лицензию на новый сезон без каких-либо условий

вчера, 09:33

«Шальке-04» выдали лицензию на сезон-2025/26 для участия во Второй Бундеслиге без каких-либо условий. Об этом Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила клубу 22 апреля.

Член правления и ответственная за финансы гельзенкирхенцев Кристина Рюль-Хамерс отмечает:

Мы очень рады, что вновь получили лицензию на участие в Бундеслиге 2 без каких-либо условий. Это даёт нам важную основу для планирования предстоящего сезона.

Из-за отрицательного собственного капитала на «Шальке-04» по-прежнему распространяется правило, закреплённое в уставе DFL: чистый капитал должен быть улучшен на пять процентов в 2025 календарном году, иначе в сезоне 2026/27 с клуба могут быть сняты очки. Рюль-Хамерс добавляет:

Нам удалось выполнить правило чистого капитала в 2024 календарном году, хотя для «Шальке-04» это был настоящий подвиг. Повышение собственного капитала на пять процентов останется серьёзной проблемой в будущем.

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Все комментарии
mpjtur8z3acr
mpjtur8z3acr
вчера в 13:09
Без ГАЗПРОМа никуда....
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:22
Жаль Шальке, серьезно завязли они в болоте второй Бундеслиги...
Когда то гремели и в Бундеслиге, и в ЛЧ а потом бах и вот барахтаются теперь...
Очень надеюсь на то, что Шальке вернется и мы, нейтральные болельщики снова будем кайфовать от Рурского дерби!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:49, ред.
Так если повышать отрицательный капитал на какое-то количество процентов то он наоборот должен стать ещё отрицательнее, что тут сложного, я так могу вечно "повышать", кто бы денег дал только. Наверное грамотнее было бы сказать и с уважением к математике - уменьшить задолженность на 5%
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:44
Да, было время Шальке в Бундеслиге зажигал, а теперь даже во второй лиге концы с концами свести не может...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:42
Порадуемся тогда за Шальке !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
Я думал они уже в высший дивизион поднимаются....пора бы уже
Гость
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