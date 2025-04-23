«Шальке» получил лицензию на новый сезон без каких-либо условий

«Шальке-04» выдали лицензию на сезон-2025/26 для участия во Второй Бундеслиге без каких-либо условий. Об этом Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила клубу 22 апреля.
Член правления и ответственная за финансы гельзенкирхенцев Кристина Рюль-Хамерс отмечает:
Мы очень рады, что вновь получили лицензию на участие в Бундеслиге 2 без каких-либо условий. Это даёт нам важную основу для планирования предстоящего сезона.
Из-за отрицательного собственного капитала на «Шальке-04» по-прежнему распространяется правило, закреплённое в уставе DFL: чистый капитал должен быть улучшен на пять процентов в 2025 календарном году, иначе в сезоне 2026/27 с клуба могут быть сняты очки. Рюль-Хамерс добавляет:
Нам удалось выполнить правило чистого капитала в 2024 календарном году, хотя для «Шальке-04» это был настоящий подвиг. Повышение собственного капитала на пять процентов останется серьёзной проблемой в будущем.
Когда то гремели и в Бундеслиге, и в ЛЧ а потом бах и вот барахтаются теперь...
Очень надеюсь на то, что Шальке вернется и мы, нейтральные болельщики снова будем кайфовать от Рурского дерби!
Когда то гремели и в Бундеслиге, и в ЛЧ а потом бах и вот барахтаются теперь...
Очень надеюсь на то, что Шальке вернется и мы, нейтральные болельщики снова будем кайфовать от Рурского дерби!