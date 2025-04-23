«Шальке» получил лицензию на новый сезон без каких-либо условий

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вчера, 09:33

«Шальке-04» выдали лицензию на сезон-2025/26 для участия во Второй Бундеслиге без каких-либо условий. Об этом Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила клубу 22 апреля.

Член правления и ответственная за финансы гельзенкирхенцев Кристина Рюль-Хамерс отмечает:

Мы очень рады, что вновь получили лицензию на участие в Бундеслиге 2 без каких-либо условий. Это даёт нам важную основу для планирования предстоящего сезона.

Из-за отрицательного собственного капитала на «Шальке-04» по-прежнему распространяется правило, закреплённое в уставе DFL: чистый капитал должен быть улучшен на пять процентов в 2025 календарном году, иначе в сезоне 2026/27 с клуба могут быть сняты очки. Рюль-Хамерс добавляет: