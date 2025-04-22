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Клуб английской нон-лиги лишился важных очков из-за ошибки

вчера, 09:59

С английского клуба «Матлок Таун» сняли три очка из-за того, что команда выпустила на поле футболиста, который не имел права играть, поскольку его срок аренды из «Аккрингтон Стэнли» истёк.

В связи с этим клуб будет вынужден покинуть дивизион, поскольку не сможет догнать своих соперников из «Хебберн Таун» в борьбе за выживание. В своём заявлении «Матлок» сообщил, что это была досадная административная ошибка, допущенная сотрудником клуба:

Все в клубе крайне расстроены тем, как закончился этот сезон, и больше всего расстроен наш секретарь клуба, ответственный за ошибку, который взял на себя всю ответственность и принёс свои безоговорочные извинения.

Пожалуйста, помните, что в это трудное время наши сотрудники в основном волонтеры, которые посвящают большую часть своей жизни клубу.

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mgt9amn6pzz9
mgt9amn6pzz9
вчера в 10:59
На дне большой разницы в каком дивизионе играть нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:09
Это не совсем по спортивному, когда из-за ошибки клерка страдает футбольная команда...
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