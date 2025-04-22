Клуб английской нон-лиги лишился важных очков из-за ошибки

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вчера, 09:59

С английского клуба «Матлок Таун» сняли три очка из-за того, что команда выпустила на поле футболиста, который не имел права играть, поскольку его срок аренды из «Аккрингтон Стэнли» истёк.

В связи с этим клуб будет вынужден покинуть дивизион, поскольку не сможет догнать своих соперников из «Хебберн Таун» в борьбе за выживание. В своём заявлении «Матлок» сообщил, что это была досадная административная ошибка, допущенная сотрудником клуба: