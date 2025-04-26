«Лечче» отказывается выходить на матч Серии А из-за смерти физиотерапевта

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сегодня, 12:16

Матч 34-го тура Серии А «Аталанта» — «Лечче» запланирован на воскресенье.

По информации источника, команда глубоко потрясена смертью физиотерапевта Грациано Фьориты и не поедет в Бергамо.

Этот специалист проработал в клубе более 20 лет, а причины его смерти станут известны после вскрытия, назначенного на понедельник.

Изначально матч должен был состояться в пятницу, но лига перенесла его на воскресенье, не согласовав новую дату с «Лечче». В связи со смертью сотрудника команда не тренировалась два дня.

Если «Лечче» не появится на матче, они получат техническое поражение со счетом 0:3 и потеряют одно очко, если лига не согласится на еще одну перенос. Фанаты клуба выступили с призывом к игрокам не выходить на поле, повесив соответствующий баннер у стадиона.