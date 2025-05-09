В ФИФА приняли решение увеличить количество команд на женском ЧМ

Совет ФИФА решил увеличить число участников женского чемпионата мира до 48 команд.
Новый формат турнира будет реализован в 2031 году, а его хозяевами станут США.
В 2023 году количество команд на женском чемпионате мира уже было увеличено до 32.
Совет ФИФА решил увеличить число участников женского чемпионата мира до 48 команд.
Новый формат турнира будет реализован в 2031 году, а его хозяевами станут США.
В 2023 году количество команд на женском чемпионате мира уже было увеличено до 32.
Соберутся все, кто вообще по мячу попасть может.
Соберутся все, кто вообще по мячу попасть может.