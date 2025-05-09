В ФИФА приняли решение увеличить количество команд на женском ЧМ

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вчера, 21:30

Совет ФИФА решил увеличить число участников женского чемпионата мира до 48 команд.

Новый формат турнира будет реализован в 2031 году, а его хозяевами станут США .

В 2023 году количество команд на женском чемпионате мира уже было увеличено до 32.