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В ФИФА приняли решение увеличить количество команд на женском ЧМ

вчера, 21:30

Совет ФИФА решил увеличить число участников женского чемпионата мира до 48 команд.

Новый формат турнира будет реализован в 2031 году, а его хозяевами станут США.

В 2023 году количество команд на женском чемпионате мира уже было увеличено до 32.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 03:11
Пускай девчонки играют, они для себя играют, им в кайф. Зрелище как бы действительно на любителя когда есть альтернатива посмотреть мужской футбол. Но есть вещи которые наоборот я бы только в женском исполнении стал смотреть. Мы разные конечно и для разного созданы. Но играть если хотят то пускай играют, спорт это здоровье прежде всего. Они кстати я уверен каждую неделю головами не сталкиваются и в реанимации не уезжают в отличии от парней. У них я уверен не за гранью разумного борьба.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:38
Еще одна глупость
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:18
Бурунди и Никарагуа будут "разбросаны" по разным корзинам, поэтому этим сборным придётся играть с фаворитами групп. Разве это будет неинтересно ?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:15
Если в турнире будут участвовать даже 96 команд, зрителям будет интересно.
a6cxmkygfs9x
a6cxmkygfs9x
вчера в 22:20
Зрелищность турнира резко упадет.
протон
протон
вчера в 21:42
Там финальный матч то без слез не взглянешь, чего уж говорить о матчах между Бурунди и Никарагуа
Соберутся все, кто вообще по мячу попасть может.
Гость
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