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Женская команда «Зенита» выиграла Суперлигу в третий раз подряд

вчера, 20:56

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче заключительного тура женской Суперлиги (1:0).

По итогам сезона «Зенит» выиграл чемпионат, ЦСКА взял 2-е место.

«Сине-бело-голубые» завоевали этот титул в третий раз подряд.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:36
Ротенберг о титуле женского «Зенита»: «Браво, львицы футбольной столицы! Ни одного поражения за сезон – феноменально. Поздравляю девушек, «Газпром» и лично Алексея Миллера»

Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»
92yau4em99pm
92yau4em99pm
вчера в 22:24
Женский Зенит с победой!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Газпром рулит !!!)
pomor445
pomor445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:30
Мужикам теперь вдвойне накладно не стать седьмыми чемпионами кряду.
pomor445
pomor445
вчера в 21:28
А ну-ка, девушки! А ну, зенитовки!
Пускай поет о вас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
В футболе женском ваши имена!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:17
У них там тоже пол команды из Бразилии?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Зенит лучшие на всех фронтах...
Гость
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