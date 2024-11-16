Женская команда «Зенита» выиграла Суперлигу в третий раз подряд

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче заключительного тура женской Суперлиги (1:0).
По итогам сезона «Зенит» выиграл чемпионат, ЦСКА взял 2-е место.
«Сине-бело-голубые» завоевали этот титул в третий раз подряд.
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче заключительного тура женской Суперлиги (1:0).
По итогам сезона «Зенит» выиграл чемпионат, ЦСКА взял 2-е место.
«Сине-бело-голубые» завоевали этот титул в третий раз подряд.
Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»
Медведев о победе «Зенита» в Суперлиге: «Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза. Работаем по плану, что называется»
Пускай поет о вас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
В футболе женском ваши имена!
Пускай поет о вас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
В футболе женском ваши имена!