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Около тысячи билетов осталось в продаже на матч «Динамо» — «Спартак»

вчера, 11:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали источнику о количестве реализованных билетов на матч 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

В продаже осталось всего около 1000 билетов.

Игра состоится на «ВТБ Арене» 11 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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Все комментарии
баск
баск ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 15:38
Проект реконструкции стадиона исходил из реальной посещаемости, сложившейся
за длительное время- десятки лет, причём учитывал изрядный запас.

А уж кого винить в такой посещаемости- это вопрос уж точно не к реконструкторам, тогда как вы обращаете его, насколько я понял, именно к ним..
Vilar
Vilar ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:22
Разве стадион надо винить, что на него не ходят болельщики.
баск
баск ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 14:56, ред.
"Большой и вместительный стадион Динамо" последний раз более или менее заполнялся в сезонах 66/67 годов.

В семидесятые средняя заполняемость уже была на несколько тысяч меньше, чем сегодняшнее, после реконструкции, количество мест (27 тыс); в 80-е она снизилась до 10-12 тыс; в 90-е до 5-6 тыс.

А когда в последний раз была открыта для зрителей огромная (до реконструкции) восточная трибуна- уже и вовсе не упомнить.
И лишь в последние годы среднюю посещаемость удалось вернуть на уровень 80-х и она понемногу продолжает расти.

Хотя до ежематчевых аншлагов даже с 27-тысячником ещё далековато.
Так что о чём ваш странноватый тезис- непонятно..
Стадион действительно стал комфортен во всех смыслах, не то что старая, ещё довоенная, почти опустевшая бетонная коробка.
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
Время до начала матча есть... наверняка все раскупят.
Vilar
Vilar
вчера в 13:09
Из большого вместительного стадиона Динамо, сделали комфортную маловместительную цирковую арену.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:58
Остались видимо самые дорогие.
58gzxnr3zhtv
58gzxnr3zhtv
вчера в 12:31
А стадион опять полупустой будет.
9vej9hnfsrh5
9vej9hnfsrh5
вчера в 12:29
К началу матча всё раскупят
Гость
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