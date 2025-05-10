Около тысячи билетов осталось в продаже на матч «Динамо» — «Спартак»

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вчера, 11:58

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали источнику о количестве реализованных билетов на матч 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

В продаже осталось всего около 1000 билетов.

Игра состоится на «ВТБ Арене» 11 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.