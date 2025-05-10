Около тысячи билетов осталось в продаже на матч «Динамо» — «Спартак»

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали источнику о количестве реализованных билетов на матч 28-го тура РПЛ со «Спартаком».
В продаже осталось всего около 1000 билетов.
Игра состоится на «ВТБ Арене» 11 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.
за длительное время- десятки лет, причём учитывал изрядный запас.
А уж кого винить в такой посещаемости- это вопрос уж точно не к реконструкторам, тогда как вы обращаете его, насколько я понял, именно к ним..
за длительное время- десятки лет, причём учитывал изрядный запас.
А уж кого винить в такой посещаемости- это вопрос уж точно не к реконструкторам, тогда как вы обращаете его, насколько я понял, именно к ним..
В семидесятые средняя заполняемость уже была на несколько тысяч меньше, чем сегодняшнее, после реконструкции, количество мест (27 тыс); в 80-е она снизилась до 10-12 тыс; в 90-е до 5-6 тыс.
А когда в последний раз была открыта для зрителей огромная (до реконструкции) восточная трибуна- уже и вовсе не упомнить.
И лишь в последние годы среднюю посещаемость удалось вернуть на уровень 80-х и она понемногу продолжает расти.
Хотя до ежематчевых аншлагов даже с 27-тысячником ещё далековато.
Так что о чём ваш странноватый тезис- непонятно..
Стадион действительно стал комфортен во всех смыслах, не то что старая, ещё довоенная, почти опустевшая бетонная коробка.
В семидесятые средняя заполняемость уже была на несколько тысяч меньше, чем сегодняшнее, после реконструкции, количество мест (27 тыс); в 80-е она снизилась до 10-12 тыс; в 90-е до 5-6 тыс.
А когда в последний раз была открыта для зрителей огромная (до реконструкции) восточная трибуна- уже и вовсе не упомнить.
И лишь в последние годы среднюю посещаемость удалось вернуть на уровень 80-х и она понемногу продолжает расти.
Хотя до ежематчевых аншлагов даже с 27-тысячником ещё далековато.
Так что о чём ваш странноватый тезис- непонятно..
Стадион действительно стал комфортен во всех смыслах, не то что старая, ещё довоенная, почти опустевшая бетонная коробка.