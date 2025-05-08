Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Факеле» предложили фанатам прийти на игру РПЛ с портретами родственников

вчера, 12:06
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив11.05.2025 в 16:30 Не начался

«Факел» призвал болельщиков принять участие в акции «Бессмертный полк» во время матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба клуба, болельщикам предлагается прийти на игру 11 мая с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Инициатива направлена на увековечивание памяти героев и популяризацию истории страны.

Капитан команды Ираклий Квеквескири подчеркнул важность памяти о подвигах фронтовиков и призвал болельщиков поддержать команду в решающем матче.

Для участия в акции необходимо распечатать портреты родственников-фронтовиков формата А4 без древка и рамок. Старт акции запланирован на Южной трибуне стадиона, где традиционно собираются организованные болельщики клуба. После этого возможность поднять портреты фронтовиков получат все остальные зрители.

Подписывайся в ВК
Все новости
Болельщик «Будё-Глимта» обменял 5 килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ
07 мая
ОфициальноМатч «Балтика» — «Торпедо» стал самым посещаемым в этом сезоне Первой лиги
05 мая
«Динамо» продало более 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»
05 мая
Фанатов «Арсенала» подняли на смех. Атмосфера на стадионах многих грандов не выдерживает критики
04 маяRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
В «Химках» объяснили собственную таблицу посещаемости РПЛ
04 мая
ОфициальноНа матч лидеров Первой лиги проданы все билеты
02 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 