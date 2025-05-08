В «Факеле» предложили фанатам прийти на игру РПЛ с портретами родственников

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вчера, 12:06

«Факел» призвал болельщиков принять участие в акции «Бессмертный полк» во время матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба клуба, болельщикам предлагается прийти на игру 11 мая с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Инициатива направлена на увековечивание памяти героев и популяризацию истории страны.

Капитан команды Ираклий Квеквескири подчеркнул важность памяти о подвигах фронтовиков и призвал болельщиков поддержать команду в решающем матче.

Для участия в акции необходимо распечатать портреты родственников-фронтовиков формата А4 без древка и рамок. Старт акции запланирован на Южной трибуне стадиона, где традиционно собираются организованные болельщики клуба. После этого возможность поднять портреты фронтовиков получат все остальные зрители.