Болельщик «Будё-Глимта» обменял 5 килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

Болельщик «Будё-Глимта» креативно подошёл к приобретению билета на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом».
Торбьёрн Эйде, специалист по производству на рыбоводческой ферме в Торскене, не смог купить билет на первую игру. Однако перед ответным поединком, который пройдёт в Норвегии, он разместил объявление с предложением обменять пять килограммов рыбы бокнафиск на билет на матч. Эйде не думал, что это сработает, однако на сделку согласился мужчина по имени Эйстейн Аанес, у которого был лишний билет.
В любом случае матч вполне вероятно последний, а рыба нет. Разумный обмен)
В любом случае матч вполне вероятно последний, а рыба нет. Разумный обмен)