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Болельщик «Будё-Глимта» обменял 5 килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

вчера, 20:50
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм22:00 Не начался

Болельщик «Будё-Глимта» креативно подошёл к приобретению билета на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

Торбьёрн Эйде, специалист по производству на рыбоводческой ферме в Торскене, не смог купить билет на первую игру. Однако перед ответным поединком, который пройдёт в Норвегии, он разместил объявление с предложением обменять пять килограммов рыбы бокнафиск на билет на матч. Эйде не думал, что это сработает, однако на сделку согласился мужчина по имени Эйстейн Аанес, у которого был лишний билет.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09, ред.
Бокнафиск - норвежский деликатес . Не хотелось бы , что подобный бартер приобрёл популярность, например в соседней Швеции . Представьте себе как шведы "попрут" к стадионам, килограммами свой национальный продукт (сюрстремминг)...)
lobsterdam
lobsterdam ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:05
Это у них, у нас в Заполярье - такую треску выбрасывают за борт! 77 пирога!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:13
пусть ради этого преданного болельщика Буде Глимт победит и выйдет в финал))
Futurista
Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:08
Бокнафиск это треска высушенная особым способом...5 кг стоит примерно 210€...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:03, ред.
Ну до появления у человечества денег всё так и приобреталось, я тебе рыбу, ты мне помидоры. Это потом мы деньги придумали для удобства. Договорились что какие то металлические кружочки будут иметь ценность выше чем у них она на самом деле есть и живём, ну щас ещё бумажки добавились, но по факту это просто бумага.
Bad Listener
Bad Listener ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:01
Это где вы треску так дёшево берёте? У нас тут в Москве за килограмм наверное 1000 отдашь.

В любом случае матч вполне вероятно последний, а рыба нет. Разумный обмен)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:57
5 кило трески (любимый сорт трескоедов) на наши деньги - 1000-1200! Недорого стоит футбол в Заполярье!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:51
Кто чем богат, тот тем и расплачивается...
Гость
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