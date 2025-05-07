Болельщик «Будё-Глимта» обменял 5 килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

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вчера, 20:50

Болельщик «Будё-Глимта» креативно подошёл к приобретению билета на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

Торбьёрн Эйде, специалист по производству на рыбоводческой ферме в Торскене, не смог купить билет на первую игру. Однако перед ответным поединком, который пройдёт в Норвегии, он разместил объявление с предложением обменять пять килограммов рыбы бокнафиск на билет на матч. Эйде не думал, что это сработает, однако на сделку согласился мужчина по имени Эйстейн Аанес, у которого был лишний билет.