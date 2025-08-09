Soccer.ru
Дубль Глебова помог ЦСКА разгромить «Рубин»

вчера, 17:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ (5:1).

На 7-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов. На 29-й минуте Данил Круговой удвоил преимущество хозяев. На 33-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного. Мирлинд Даку на 40-й сократил отставание в счете, а на 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте пятый мяч в ворота «Рубина» отправил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России (8 очков), «Рубин» идёт пятым (7 баллов).

Palex
Palex ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:54
Безумно интересно с тобой общаться
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:54
Смешно
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:47
Пардон-пардон.
Базель, который ранее тренировал кто-то из спартаковских попрыгунчиков с Ференцварошем перепутал...)
А-а-а-а... Хрен редьки не слаще: заменить Ференцварош на Базель - САМ СМЫСЛ моего поста не поменяется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:36
А кто из тренеров сегодняшнего матча имел отношение в Ференцварешу? Я не в курсе
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:12
Да,, ЦСКА победил по всем статьям. Всех болельщиков с победой!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:05
Казанцы видимо должны были, других причин не вижу такого перфоманса
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:55
Ну что Коняшек с красивой победой! Казани не отчаиваться!
blitz
blitz
вчера в 18:46
ЦСКА с красивейшей победой!

Акинфеева с 600-м матчем за ЦСКА!
Пепс
Пепс
вчера в 18:36, ред.
Че то не сложилась игра у Рубина воще со старта.... (((( Кабутов провалил свой фланг полностью в первом тайме- ничего не сделал впереди толком и дважды Глебову в защите не помешал никак.... забивал в одиночку. Кажется, что Рахимов ошибся с планом на игру, звоночки были с Сочи - основные опасные навесы шли как раз с фланга Кабутова, Зиньковский там делал что хотел. Но Сочи забить не смогли, Ставер потащил, Кабутов пас шедевр отдал и вроде затушевалось..... Но сегодня опять все показало - правый фланг защиты Рубина сильно проседает. Ожидал тяжелой игры, но никак не избиения... Бл...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:24
Кирилла с первой кепкой Акинфиева Думаю не посконная..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:58
уверенная красивая победа ЦСКА.
удивил Рубин, непростительно много косяк.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:56, ред.
Браво ЦСКА.....Брависсимо Челестини!

Даку забьет сколько сможет.....а ЦСКА сколько захочет✌️👏👏👏👏
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 17:54
Чуть хуже, чем сегодня ЦСКА, но тоже достаточно прилично.
nubom
nubom ответ Palex (раскрыть)
вчера в 17:52
..как ЦСКА в первом тайме..
Palex
Palex ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:50
Интересно. А как играла сборная ФРГ в семидесятых?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:50
Во-первых с победой! Во-вторых, по игре. Звучали мысли, что голы ЦСКА - результат ошибок вратаря Рубина и защиты. Открою страшную тайну. 95% голов в футболе - это результат ошибок соперника. Надо уметь заставлять соперника ошибаться. ЦСКА сегодня это удалось блестяще. В игре ЦСКА появился рисунок. Широкая и размашистая игра по флангам и быстрая с короткими пасами в центе перед штрафной. В настоящий момент у ЦСКА травмированы Вильягра, Шуманский, но хорошо вписался молодой Алвес. Фабио потихоньку игру ставит. Её уже видно. Посмотрим что будет дальше, но сегодня ЦСКА на фоне Рубина, Зенита, Динамо, Краснодара и Спартака смотрится получше. Очные матч покажут. С первыми двумя уже показали, а с остальными посмотрим. Но команда играет с хорошим настроением
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:49, ред.
В 1-м тайме армейцы просто РАСТОПТАЛИ Рубин.
Во 2-м играли уже так... по ситуации...
Две на 100 процентов "тренерские команды", которые до этого матча показывали достаточно интересный футбол, а, вот, подиж ты...

P. S. Оказывается, что не всегда такой факт тренерской биографии, как " ДО назначения в... был главным тренером Ференцвароша...", звучит как черная метка.)

Поздравляю болел ЦСКА с этой убедительной победой над крепким орешком.
cska1948
cska1948
вчера в 17:47
ЦСКА всегда ПЕРВЫЙ!!!
Всех красно-синих поздравляю с красивой игрой нашего клуба и, как следствие, с не менее красивым счётом на табло!
e43wbm8ng5zc
e43wbm8ng5zc
вчера в 17:47
Отсутствие болельщиков стало визитной карточкой клуба цска.
sihafazatron
sihafazatron ответ g94nfsbp6vba (раскрыть)
вчера в 17:44
Против юбиляра Рубин в пол силы играл!))
Red blu
Red blu
вчера в 17:44
Великолепная победа ЦСКА!
nubom
nubom
вчера в 17:44
Армейцы в первом тайме копировали игру сборной ФРГ семидеясятых. Это, конечно, не очень хорошо, но восхитительно!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:44, ред.
Игра хороша,. Глебов новоя звёздочка ЦСКА.
Болельщиков ЦСКА с победой.!
21 тур без поражений.
g94nfsbp6vba
g94nfsbp6vba
вчера в 17:42
Рубин все силы на Зенит потратил, наверное, до конца первого круга.
xf48j9974bem
xf48j9974bem
вчера в 17:41
Рубин разочаровал окончательно. Цска с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:39
ЦСКА с уверенной победой!! Порадовали сегодня)))
Вот на такой футбол хочется смотреть, красота!!!
И забивали-то только свои ребята)))
Браво!
ddmhye99hwfm
ddmhye99hwfm
вчера в 17:38
Трудно оценивать такой матч, когда одна команда не хотела играть в футбол, а другая отрывалась на этом как на тренировке при полупустых трибунах. Кому нужен такой футбол.
