Дубль Глебова помог ЦСКА разгромить «Рубин»

вчера, 17:38

ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ (5:1).

На 7-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов. На 29-й минуте Данил Круговой удвоил преимущество хозяев. На 33-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного. Мирлинд Даку на 40-й сократил отставание в счете, а на 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте пятый мяч в ворота «Рубина» отправил Тамерлан Мусаев.