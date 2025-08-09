Дубль Глебова помог ЦСКА разгромить «Рубин»

ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ (5:1).
На 7-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов. На 29-й минуте Данил Круговой удвоил преимущество хозяев. На 33-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного. Мирлинд Даку на 40-й сократил отставание в счете, а на 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте пятый мяч в ворота «Рубина» отправил Тамерлан Мусаев.
ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России (8 очков), «Рубин» идёт пятым (7 баллов).
Во 2-м играли уже так... по ситуации...
Две на 100 процентов "тренерские команды", которые до этого матча показывали достаточно интересный футбол, а, вот, подиж ты...
P. S. Оказывается, что не всегда такой факт тренерской биографии, как " ДО назначения в... был главным тренером Ференцвароша...", звучит как черная метка.)
Поздравляю болел ЦСКА с этой убедительной победой над крепким орешком.
