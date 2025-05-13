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Гусев готов возглавить «Динамо» на постоянной основе

вчера, 10:58

Временный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил о готовности возглавить команду на постоянной основе. Напомним, что Гусев принял коллектив после недавней отставки Марцела Лички.

На вопрос о возможности стать полноценным главным тренером со следующего сезона наставник сказал: «Готов, если доверят».

В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0.

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 01:28
А вдруг!!!
котлина брат
котлина брат ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 21:14
Проблемы обороны Динамо это личные профессиональные весёлые проблемы Личика.
котлина брат
котлина брат ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 21:09
Появилась подстраховка, желание биться, уберут приставку и.о от Гусева, уверен появится системность, тактические ходы, наработки. Смогли же за короткое время подтянуть стандарты.
Ев17
Ев17
вчера в 21:04
Ну, Гусев обратил внимание на проблему защиты, и это пока даёт результат. Как применил Кутицкого, и цз заиграл, и хавы защищаются, как положено, а не смотрят, сможет ли Скопинцев один за всю защиту сыграть или в ворота срежет
Ев17
Ев17 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:01
Да нет, именно Гусев "каким боком" оказался, совсем недавно тому же Спартаку кубок про76и. хотя там и надо было выложиться по полной
derrik2000
derrik2000 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 20:42
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать эту информацию, то сие означает, что неудачник чемпионата Мексики подписал на следующий год этого рыжего "спасителя".
Полагаю, что в этом назначении ("хоть куда, хоть к чёрту на рога") тренерских заслуг рыжего попрыгунчика нет ни на йоту, а всё сделал агент.
Asper
Asper ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:38
А причем здесь 24/25, если он только нанялся?
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:31
Немного не в тему, НО НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ! ))

"Гильермо Абаскаль нашел работу в Мексике.
По информации Super Deportivo, бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Атлетико Сан-Луис». Стороны достигли устной договоренности о подписании контракта до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин."


А чё так?
"Тренер"-то КЛАССНЫЙ! )))
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:28
Говоря о поддержке, я исходил из этих твоих слов: "Просто команда может в силу своих внутренних договоренностей поддержать или нет тренера, но его заслуга в ближайших играх минимальная..." По игре Динамо видно, что команда Гусева поддержала.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:34
В добрый путь Товарищ Гусев!
Нам КБ разницы никакой, а динамовским болельщикам...
"Какой поп, такой и приход" (Прости мя грешного...)
Время с математической точностью, всё нам расчертит и покажет...
(Чуть не ляпнул - "Как ВАР в руках Кукуяна"!))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:28
Видимо, победа в недавнем матче со "Спартаком" сподвигла Гусева на громкие заявления о работе на постоянной основе. Подумал Ролан, что должность теперь никуда от него не уйдёт. Но то был матч с принципиальным соперником, и "Динамо" "пришлось" выложиться по полной. Победа, к которой Гусев никаким боком. Думаю, до конца чемпионата так и останется ВРИО, посмотрят на его работу, а затем скрепя сердце примут решение в его пользу. Лучшего - то нигде не найдёшь, а "громкие" назначения, как мы убедились, - не гарантия успеха. А тут свой, родненький, наша кровинушка.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:14
Что то не припомню, чтобы мну такое говорил))
Хотя вполне возможно, после селёдочки с картошечкой и пятой... вся домашняя гвардия собирается слушать мои мирные послания...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:09
Безусловно, а мну и третий уже фантазирует, основной так сказать...)
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Заслуга Гусева хотя бы в том, что как ты свм говоришь, команда решила его поддержать. Значит есть за что.
Gotlib
Gotlib ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:20, ред.
Я и не говорю, что вклад Гусева максимальный, но свою лепту в победы команды в двух играх он тоже внёс. Во всяком случае есть улучшение в защите, как сам Ролан говорил: провёл там кое-какие перестроения. Результат уже виден: в двух играх пропустили всего один мяч, и тот Скопинцев забил в свои ворота. А так Лунëв готов был перехватить и этот мяч. Время покажет, на что годится Гусев, но пока впечатление хорошее, особенно, после сосисочного чеха.
котлина брат
котлина брат ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:01
В независимости от бумажки с тренерской категорией, не все любители становятся профессионалами. Любители ставят весёлый футбол, профессионалы прагматичный. Подход Гусева интересен, он не ломал до основания то что есть, а занялся эффективной доводкой, результат на лицо.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:59
Если помнишь, мы с тобой рассуждали о чемпионстве Краснодара, и ты сказал, что у ДМ будет мотивация вернуть должок за прошлогодний сезон. Так вот, я тебе, как вариант, говорю, что у ДМ может быть ещё один повод для мотивации в Краснодаре.
котлина брат
котлина брат ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Гусев это по факту обратный билет для Стакановича за пределы России. Прибил Спартак как муху хлопушкой без напряга.
котлина брат
котлина брат ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:47
Личико наконец то узнал, что игроки Динамо могут не только веселиться на поле, но играть в футбол. Гусев это вариант на много лучше, Стакановича в Спартаке.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 16:46
Вообще Вы правы, но лично мну всегда подвергал сомнению, супер "талантов", которые за пару - тройку игр, тренировок, переворачивали все вверх дном и волшебным образом из тыквы делали карету...
Просто команда может в силу своих внутренних договоренностей поддержать или нет тренера, но его заслуга в ближайших играх минимальная.... Нет?
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:40
И тебе Володя хорошего продолжения суток!)
Как вариант вполне жизнеспособен, но вдруг какие то "темные силы" шепнут на ушную раковину:
- Обыграете, каждому по "Золотой Антилопе", нет - аренда в холодные, темные, с комарами места.... И без баб)))
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:28
"В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0."
Почему в первом? А победа в матче с КС не в счёт?
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:17
Олег, привет! Если футболисты ДМ захотят поддержать решение Р. Гусева стать главным тренером, то это может создать серьёзные проблемы для «Краснодара» в последнем матче. Ну, а если нет, то у Краснодара проблем в этом матче не будет.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:54
Когда на капитанский мостик в команде ВЗБИРАЕТСЯ новый человек, это всегда стресс для игроков, который в положительном смысле сказывается на играх.
ЭТО - банальная истина, т. е. истина, проверенная временем и повторением.
То, что Гусев "готов", так любой, как пионер, глядя на получку главного тренера в столичных клубах будет ВСЕГДА ГОТОВ! ))
И даже до конца чемпионата, поскольку осталось-то с гулькин нос играть, будет непонятно, можно ли его ставить главным тренером без приставки И.О.
В прочем, руководству клуба решать, а не болелам на Соккере... )))
9yb2h2egpeue
9yb2h2egpeue
вчера в 13:33
А потянет ли? Опыта то нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:27
Ясный день пушистик - в Динамо, если ты не перекрасишься в черный цвет и дорогу ему не перебежишь...))
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:12
Друг мой!..мне всегда импонируют те люди, которые умеют посмеяться нал собой))))...в данном случаи я имел ввиду Марцела))))
Сп62
Сп62
вчера в 13:08
А Черчесова куда?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:02
Алексей Сухой поздравил Ролана с назначением
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:58
Личка сейчас смеётся во весь рот, видя каким образом досталась не нужная победа в дерби, и какие диферамбы не туда))
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