Гусев готов возглавить «Динамо» на постоянной основе

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вчера, 10:58

Временный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил о готовности возглавить команду на постоянной основе. Напомним, что Гусев принял коллектив после недавней отставки Марцела Лички.

На вопрос о возможности стать полноценным главным тренером со следующего сезона наставник сказал: «Готов, если доверят».

В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0.