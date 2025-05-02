«Динамо» выбирает наставника. В шорт-листе – тренеры сборных, на горизонте – ещё один топ-кандидат

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сегодня, 16:27

Стоит дождаться межсезонья – будет больше ясности.

Личка – несоответствие философии клуба

Хоть от расставания и чувствуется недосказанность, с чешским менеджером получилась хорошая история сотрудничества. В первый же сезон Марцел едва не принёс «бело-голубым» титул – никто за последние годы не подводил «Динамо» к чемпионству настолько быстро. Да и текущий сезон, несмотря на нестабильность, был неплохим. Многое решили детали.

Принципы игры тренера, по всей видимости, не соответствовали тому, что хотело видеть руководство. Авантюрный футбол не подходит для борьбы за титулы. Личка мог бы это исправить – но для этого ему понадобились бы элитные защитники, то есть большие затраты на трансферы. А из этого вытекает ещё одно несоответствие – «Динамо» не привыкло тратить большие деньги, как это делают «Зенит» или «Спартак».

Получается, что сразу по нескольким фронтам тренер и руководство не смогли найти взаимопонимание без взаимных уступок. Расставание напрашивалось – поэтому оно никого не удивило.

Стоит присмотреться к Карпину

Ещё зимой поползли слухи, что в московском клубе хотели бы назначить Валерия Карпина. Пока это самый сильный кандидат на российском рынке. Он сформировался как специалист в условиях ограниченных ресурсов – «Ростов» не может шиковать на трансферах, как это делают «Спартак» и «Зенит». Южане привыкли считать каждую вложенную копейку, поэтому важна эффективность. Менеджер научился работать с тем, что есть, планомерно повышая качество команды. На пик «Ростов» Валерия Георгиевича вышел в последние годы – боролись за медали в сезоне 22/23, в двух следующих сезонах команда тоже на хорошем счету. А главное – на этом аномально высоком для скромного клуба уровне у «Ростова» появилась стабильность. Карпин буквально всё всем доказал и заслужил повышение. К тому же его качества отлично подходят под клубную стратегию «Динамо»: работа с ограниченными ресурсами, развитие имеющихся активов, стабильность.

Другой вопрос, что никуда не делась сборная России, где Карпин остаётся главным тренером. Этот пост он вряд ли покинет – это возможность работать с лучшими, плюс не исключено, что скоро у Карпина появится возможность снова сыграть с национальной командой в официальных матчах. В то же время «Динамо» – не «Ростов», так что вряд ли позволит своему тренеру совмещать обязанности. Особенно если сборную вернут в официальные турниры.

Есть опыт с Черчесовым

С именитым тренером «бело-голубые» уже работали в 2014-2015 годах. С того момента Станислав Саламович побывал у руля сборных России и Казахстана, «Легии», «Ференцвароша» и становился чемпионом с иностранными клубами. А вот титул в РПЛ остался для коуча гештальтом. После неудачного опыта с национальной командой Казахстана Черчесов, видимо, ищет команду в России. Ходили слухи о возможности назначения в «Ростов» – коллектив остался без Карпина, и летом его тренерский штаб может последовать за наставником.

Правда, самому Станиславу такой вариант вряд ли интересен, поскольку у него есть мотивация бороться за трофеи. Ещё говорили о возможности назначения в «Локомотив». Сам тренер так высказывался о перспективах работы в «Динамо»:

Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера – это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото – тоже факт. А ещё один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению. Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью – брать титул РПЛ . Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет – все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России.

Черчесов мотивирован – и вариант с «Динамо» в теории был бы ему наиболее интересен. Другой вопрос – нужно ли это «бело-голубым».

Галактионов помог бы подтянуть молодёжь

Специалист продолжает работать с «Локомотивом» – для него это масштабный проект, от которого он не откажется. Есть крепкий русскоязычный костяк, при этом лидеры молодые – в перспективе можно развить успехи минувшей осени. Другое дело, что сейчас этой молодой команде не хватает стабильности, отсюда весенняя просадка.

При этом пошли слухи, что на фоне стагнации весной руководство задумалось о тренерской рокировке (особенно опасно, как сообщалось, было перед матчем с «Ростовом»). Якобы дело в том, что Борис Ротенберг может войти в руководство клуба – и в таком случае вполне реально, что с Галактионовым попрощаются. Отмечается, что Ротенберг легко может начать работать в тандеме с Черчесовым, а клубу при таком раскладе увеличат финансирование.

Если это и станет реальностью, на Галактионова будет спрос. Он показал, что готов к работе на топ-уровне – и может как помочь в стадии кризиса, так и выстроить далеко идущий проект после него. В «Динамо» как раз высоко ценят воспитанников и часто подтягивают их к основе – для молодёжи сотрудничество с тренером, который работал с молодёжной сборной, пошло бы на пользу.

Дождутся межсезонья

В любом случае сейчас шерстить рынок бессмысленно, если нет определённого кандидата. Придётся ждать лета, когда наступит ясность по тренерскому вопросу в командах. Может, относительно той же ситуации с Карпиным появится решение – и это будет клубу только в плюс. До окончания сезона командой в любом случае будет руководить Ролан Гусев.