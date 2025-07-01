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«Арсенал» не намерен продавать Мартинелли несмотря на интерес «Баварии»

сегодня, 16:21

«Арсенал» ищет игрока на левый фланг атаки, но не планирует продавать вингера Габриэла Мартинелли.

На 24-летнего бразильца претендует «Бавария», а «Аль-Наср» обсуждал вариант его приобретения, однако не делал официального предложения.

Мартинелли не рассматривает переезд в Саудовскую Аравию, поскольку стремится попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

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Все комментарии
jRest
jRest ответ rkr89yau95b3 (раскрыть)
сегодня в 16:28
Мессенджеры или виртуальные торговые площадки вполне нормально существуют по привязке номера. Магазины или банки разыгрывают призы по номерам телефонов. Да, там тоже можно всю семью протащить, но это всё равно будет капля в море. Имея сто клонов угадать точный счёт можно почти со стопроцентной вероятностью, а имея профили на номера телефонов семьи - с какой? Очень низкая такая вероятность уже.

П. С. Но это я углубился по этому вопросу. Я не предлагаю безапелляционно регистрировать профили по номеру - нет. Это было в качестве перечисления возможных вариантов.
Гость
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