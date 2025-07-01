«Арсенал» не намерен продавать Мартинелли несмотря на интерес «Баварии»

«Арсенал» ищет игрока на левый фланг атаки, но не планирует продавать вингера Габриэла Мартинелли.
На 24-летнего бразильца претендует «Бавария», а «Аль-Наср» обсуждал вариант его приобретения, однако не делал официального предложения.
Мартинелли не рассматривает переезд в Саудовскую Аравию, поскольку стремится попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.
П. С. Но это я углубился по этому вопросу. Я не предлагаю безапелляционно регистрировать профили по номеру - нет. Это было в качестве перечисления возможных вариантов.
П. С. Но это я углубился по этому вопросу. Я не предлагаю безапелляционно регистрировать профили по номеру - нет. Это было в качестве перечисления возможных вариантов.