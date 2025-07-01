«Арсенал» не намерен продавать Мартинелли несмотря на интерес «Баварии»

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сегодня, 16:21

«Арсенал» ищет игрока на левый фланг атаки, но не планирует продавать вингера .

На 24-летнего бразильца претендует «Бавария», а «Аль-Наср» обсуждал вариант его приобретения, однако не делал официального предложения.