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Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»

вчера, 13:03

«Динамо» объявило об отставке Марцела Лички с должности главного тренера клуба.

По данным источника, исполняющим обязанности московской команды может стать Ролан Гусев, однако окончательное решение об этом ещё не принято.

Ролан Гусев является воспитанником «Динамо». Он выступал за основную команду с 1994 по 2001 год. С 2021 по 2023 он возглавлял молодёжную команду ЦСКА, а с 2023 года находится в тренерском штабе «Динамо».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:46
Легенда Динамо, любимец фанатов!!!

P.S. Легенда Динамо это сарказм, любимец фанатов... ЦСКА.
Ну, это для тех кто в танке и для тех кто очень молод и не знает историю взаимотношении Динамо, особенно фанатов с Роланом Гусевым.
112910415
112910415
вчера в 13:35
Ролан так Ролан
suiw
suiw ответ stasil2 (раскрыть)
вчера в 13:28
А что её тянуть. Они и так играли сами по себе, а Марцел был сам по себе
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
А что другого тренера не нашлось что ли....
stasil2
stasil2
вчера в 13:20
Аршавин всегда прав, ключевая игра в этом отрезке была игра на кубок, а не игра с Зенитом. Смотрим Краснодар, с каким счётом вынесет Динамо.
Capral
Capral
вчера в 13:17
Не уверен, что даже как временщик потянет...
А кстати, хочу напомнить болельщикам Динамо, как, после ухода Гусева в ЦСКА, болельщики бело-голубых, на одном из матчей ЦСКА нарисовали плакат с гусем, где было написано: "Гусь продажный"!!!
Ну ладно- дело прошлое. Интересно, кто же сейчас станет новым ГТ?
x4xby7fgg3ms
x4xby7fgg3ms
вчера в 13:10
Гусев не опытен, вряд-ли потянет команду
Гость
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