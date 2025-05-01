Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо»

«Динамо» объявило об отставке Марцела Лички с должности главного тренера клуба.
По данным источника, исполняющим обязанности московской команды может стать Ролан Гусев, однако окончательное решение об этом ещё не принято.
Ролан Гусев является воспитанником «Динамо». Он выступал за основную команду с 1994 по 2001 год. С 2021 по 2023 он возглавлял молодёжную команду ЦСКА, а с 2023 года находится в тренерском штабе «Динамо».
P.S. Легенда Динамо это сарказм, любимец фанатов... ЦСКА.
Ну, это для тех кто в танке и для тех кто очень молод и не знает историю взаимотношении Динамо, особенно фанатов с Роланом Гусевым.
P.S. Легенда Динамо это сарказм, любимец фанатов... ЦСКА.
Ну, это для тех кто в танке и для тех кто очень молод и не знает историю взаимотношении Динамо, особенно фанатов с Роланом Гусевым.
А кстати, хочу напомнить болельщикам Динамо, как, после ухода Гусева в ЦСКА, болельщики бело-голубых, на одном из матчей ЦСКА нарисовали плакат с гусем, где было написано: "Гусь продажный"!!!
Ну ладно- дело прошлое. Интересно, кто же сейчас станет новым ГТ?
А кстати, хочу напомнить болельщикам Динамо, как, после ухода Гусева в ЦСКА, болельщики бело-голубых, на одном из матчей ЦСКА нарисовали плакат с гусем, где было написано: "Гусь продажный"!!!
Ну ладно- дело прошлое. Интересно, кто же сейчас станет новым ГТ?