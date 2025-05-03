Юран: «Есть варианты из России и ближнего зарубежья»

Российский тренер Сергей Юран поделился возможными вариантами для продолжения карьеры.
Есть кое-какие моменты по будущему, но пока рано говорить что-то конкретное. Это варианты из России и ближнего зарубежья. Если будет клуб из Первой лиги, должна быть конкретная задача. Когда стоит задача повышения в классе, это в любом случае интересно. Такое рассмотрим.
"Чтоб мудро жизнь прожить
Знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало ешь
И лучше будь один, чем вместе с кем попало".
Думаю, что Юран поступает так же, хотя, возможно, и не зная этого текста, а денег пока на житьё-бытьё хватает.
Для него, полагаю, РЕПУТАЦИЯ на-а-амного важнее получаемого в "сереньком" клубе бабла.
А то, что его на всяких разных ресурсах хают, так это, скорее, от зависти: далеко не все могут (да и не хотят) НЕ разменивать свои совесть и честь на предлагаемое бабло.
"Чтоб мудро жизнь прожить
Знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало ешь
И лучше будь один, чем вместе с кем попало".
Думаю, что Юран поступает так же, хотя, возможно, и не зная этого текста, а денег пока на житьё-бытьё хватает.
Для него, полагаю, РЕПУТАЦИЯ на-а-амного важнее получаемого в "сереньком" клубе бабла.
А то, что его на всяких разных ресурсах хают, так это, скорее, от зависти: далеко не все могут (да и не хотят) НЕ разменивать свои совесть и честь на предлагаемое бабло.
Да, эта Мудрость навсегда со мной, на все случаи жизни!!!
Если про Юрана, то, да, всегда мне нравился, и как игрок и как тренер!!! А его финал против Зенита, работая в Химках, можно считать образцовым!!! Вдумчивый, способный тренер. Но вопрос в другом- потянет ли большой клуб? Жаль, что сейчас без работы...
Да, эта Мудрость навсегда со мной, на все случаи жизни!!!
Если про Юрана, то, да, всегда мне нравился, и как игрок и как тренер!!! А его финал против Зенита, работая в Химках, можно считать образцовым!!! Вдумчивый, способный тренер. Но вопрос в другом- потянет ли большой клуб? Жаль, что сейчас без работы...