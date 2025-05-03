Юран: «Есть варианты из России и ближнего зарубежья»

Российский тренер поделился возможными вариантами для продолжения карьеры.

Есть кое-какие моменты по будущему, но пока рано говорить что-то конкретное. Это варианты из России и ближнего зарубежья. Если будет клуб из Первой лиги, должна быть конкретная задача. Когда стоит задача повышения в классе, это в любом случае интересно. Такое рассмотрим.