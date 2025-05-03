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Юран: «Есть варианты из России и ближнего зарубежья»

вчера, 14:27

Российский тренер Сергей Юран поделился возможными вариантами для продолжения карьеры.

Есть кое-какие моменты по будущему, но пока рано говорить что-то конкретное. Это варианты из России и ближнего зарубежья. Если будет клуб из Первой лиги, должна быть конкретная задача. Когда стоит задача повышения в классе, это в любом случае интересно. Такое рассмотрим.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:31
Ну, ты суров, Дружище!!!
Как я тебя понимаю, никто не поймет!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Не боишься, что чеха пригласят в Спартак?
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:55, ред.
    "Я не понимаю, Володя, как тебе, человеку советского времени, видевшему много разных достойных тренеров, может нравится этот чех необразованный?"

    Витя, я о Личке рассуждаю, помня поговорку "За неимением гербовой пишут на простой".)
    Особых симпатий к нему я не испытываю, но успехи чеха в Оренбурге, областном центре далеко от столиц, в уме держу.
    Да, его команда была "деревянной", но атаковать никогда и нигде не боялась и при малейшей возможности шла вперёд.
    Потому, когда его позвали в Динамо, подумал, что Личка - хороший выбор.
    Полагал, что он, имея более качественных игрочишек, будет как работать над собой, так и одновременно будет усиливать игру БГ.
    Точно так же думал о Галактионове после его перехода в Локо.
    И в первом и во втором случае ошибся. )
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:49
    Я написал ответ на твой вопрос о ВМЕНЯЕМОМ руководстве.
    Только и всего. )
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 18:42, ред.
    Твоя симпатия к Личке мне известна, но её я не разделяю. Отсутствие Тюкавина? В определенной степени да. А сколько игр, он тупо простаивал на месте, просто бездействуя. Про Севикяна не знаю, вопросом не владею. Сравнение с Юркой Гавриловым не принимаю и не разделяю- разный уровень. Я не понимаю, Володя, как тебе, человеку советского времени, видевшему много разных достойных тренеров, может нравится этот чех необразованный? Его футбол простой, как угол дома. В нем ничего нет- ни идеи, ни смысла, обычный деревенский футбол...
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Это всё команды не ровня Спартаку.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:28, ред.
    "Покажи мне, где сейчас вменяемое руководство и у кого?"

    Очень хочу верить, что у Крыльев Советов.
    Если, конечно, оставят Осинкина.
    У Рубина ПОКА нормальные...
    Галицкий у "быков", естественно. )
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:26
    "Ну и вообще, после Химок, работу Юрана в Нижнем нельзя назвать удачной."


    Так, правильно!
    Команда шла и уверенно шла в 1-й восьмёрке.
    И тут - продают Севикяна, практически системообразующего игрока атаки!
    Это как представить себе бесковский Спартак конца 70-х - начала 80-х без Гаврилова.
    Или сейчас мы видим, что представляет собой Динамо без Тюкавина или Зенит без Вендела, Краснодар без Кордобы и Сперцяна. Без Смолова "быки" как-нибудь проживут, а, вот, без этих двух вряд ли станут чемпионами.
    В случае с Динамо нашли крайнего - Марцела Личку: я не говорю, что нет для БГ тренера лучше, но Личка именно через Тюкавина строил игру команды. И вполне себе команда ИГРАЛА и находится до сих пор "на багаже Тюкавина" )) недалеко от тройки лидеров.
    То же самое у Юрана в Пари НН.
    Его "клятвенно заверяли", что после продажи Севикяна руководство клуба и спонсоры ему приобретут КРЕПЕНЬКИХ игрочил.
    А что в итоге?
    НИ-ЧЕ-ГО!
    Поэтому я с тобой по поводу неудовлетворительных результатов Юрана в Пари НН не соглашусь.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Покажи мне, где сейчас вменяемое руководство и у кого?
    🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:56, ред.
    Да я ВООБЩЕ ПОКА не предлагаю Юрана в Спартак.
    По двум причинам:
    1. Я уже написал, что у бензоколонки главное - ПОНТЫ, поэтому будет хоть кто-нибудь, НО иностранец.
    2. Юрану нужно ещё раз доказать, что он - ТРЕНЕР.
    Для этого ему бы команду, где руководство клубом ВМЕНЯЕМОЕ и амбициозное, имеющее "мала-мала" денЮШков, чтобы обеспечить более менее сносное финансирование на долгий период.
    И - ЦЕЛЬ, которую именно амбициозное руководство клуба (главного спонсора и пр.) поставят перед командой.
    Тогда ПОКА Юрану и Спартак не нужен будет. )
    112910415
    112910415
    вчера в 17:56
    в Первой лиге вполне пофеерит !
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Ты предлагаешь назначить Юрана, в пику Абаскалю и Тедеске?))) Нет Володя, думаю, это проканает, слишком рисковано. Зачем столько экспериментов? Ну и вообще, после Химок, работу Юрана в Нижнем нельзя назвать удачной.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:44
    Очень карьеркин в своё время, а также тедескин и попрыгунчик "созрели" для Спартака.
    У меня стойкое ощущение, что при назначении главных тернеров Лукойл в первую очередь интересуют ПОНТЫ, а всё остальное - в десятую или даже двадцатую.
    Только каждый год из бензоколонки раздаются визги, что, мол, уж в этом сезоне Спартак - ОГО-ГО-ГО будет: закупайтесь абонементами!
    Что же касается Семака, я же и писал, что именно в последние годы команда при нём никакущая.
    Сначала - да.
    После "Уфы" он стремился "оправдать возложенное на него вИсокое доверие", активно учился новому и пр.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Нет, Дружище, на счёт Семака не соглашусь. Вот только недавно, я давал характеристику Семаку, вспоминая его начало работы в Зените. Всё было отлично и на высоком уровне, надо признать. Он старался, работал над собой и создал очень симпатичную команду. Более того, в его игру вписался даже Ракитский, который пришел из Шахтера мертвея мертвого!!! Зенит был безоговорочным лидером российского футбола, и во многом благодаря Семаку. Это уже потом, понимая, что он много достиг, он забил на футбол и перестал над собой работать.

    Что касается Юрана, то на мой взгляд, он не потянет большой клуб, такой как Спартак. Здесь другие требования, другие традиции, другая история. Юран, безусловно способный тренер, но, до работы в Спартаке ещё не созрел.
    z5zqeapjk58t
    z5zqeapjk58t
    вчера в 16:32
    Нигде долго не задерживается, ничего нигде не добился, отовсюду быстро гонят.
    Skradurtan
    Skradurtan
    вчера в 16:17
    Большие сомнения насчет приглашений Юрана, таких как он в нашей стране пруд пруди и один хуже другого.
    xp9xcku47n9h
    xp9xcku47n9h
    вчера в 16:15
    Абсолютно бездарный тренер, никогда нигде ничего не добьется.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:53, ред.
    Привет, Витя! )
    Потянет ли Юран большой клуб?
    А что, Семак "тянет"?
    С такой ОБОЙМИЩЕЙ наших футболёров, которые были лидерами в своих клубах до перехода в Зенит и очень мастеровитыми легионерами команда под его руководством показывает ИГРУ и проявляет волю к победе, когда не всё по ходу матча складывается удачно?
    Нет, конечно!
    Вот Семак уж точно, считаю, НЕ тренер уровня РПЛ.
    У него есть главное достоинство, которое нравится из года в год нуворишам из Газпрома:
    "-Жалобы есть?
    -Жалоб нет, всем доволен".
    Уж с ТАКИМ составом БОРОТЬСЯ за звание чемпиона России до сих пор идя вторыми - позор из позоров.
    А прошлый сезон?
    То же самое.
    Юран - отличный мотиватор, что не раз доказывал.
    Он, как тот доильный аппарат из юморески, который "в состоянии надоить из любой коровы на 2 литра молока больше, чем она может дать".
    У него и в раздевалке, и на поле не забалуешь.
    Что же касается гибкости тактического рисунка, то просто отлично было бы для него и для тренируемой им команды пригласить в свою "банду" в качестве тренера-аналитика Романа Пилипчука: ГЛЫБА по российским меркам!
    В прочем, сейчас в тренерском сообществе у нас какие-то "могучие кучки" образовались и каждый новый ГТ приводит своих, уже проверенных им лично, "вАробышков".
    Но у Юрана, насколько я видел игры команд под его руководством, такого аналитика в штабе нет. Может, конечно, и есть, ну уж никак не уровня Пилипчука.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:22
    Привет, Володя!!!
    Да, эта Мудрость навсегда со мной, на все случаи жизни!!!
    Если про Юрана, то, да, всегда мне нравился, и как игрок и как тренер!!! А его финал против Зенита, работая в Химках, можно считать образцовым!!! Вдумчивый, способный тренер. Но вопрос в другом- потянет ли большой клуб? Жаль, что сейчас без работы...
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:16, ред.
    Как там у Омара Хайяма?

    "Чтоб мудро жизнь прожить
    Знать надобно немало.
    Два важных правила запомни для начала:
    Ты лучше голодай, чем что попало ешь
    И лучше будь один, чем вместе с кем попало".

    Думаю, что Юран поступает так же, хотя, возможно, и не зная этого текста, а денег пока на житьё-бытьё хватает.
    Для него, полагаю, РЕПУТАЦИЯ на-а-амного важнее получаемого в "сереньком" клубе бабла.
    А то, что его на всяких разных ресурсах хают, так это, скорее, от зависти: далеко не все могут (да и не хотят) НЕ разменивать свои совесть и честь на предлагаемое бабло.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 14:46
    Тренеру, для которого "успех в работе" - это не пустой звук, а вполне осязаемый РЕЗУЛЬТАТ, так и нужно поступать.
    Молодец, Сергей!
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 14:41
    - А ещё зовут в Казахстан картошку садить, - добавил Юран.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:29
    Однако, долго он уже без работы...
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