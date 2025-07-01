Гендиректор «Спартака» объяснил решение клуба подписать Заболотного

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал переход в стан «красно-белых».

Мы искали крупного форварда и решили дать Антону шанс. Это не значит, что кто-то из нападающих уйдёт. Рассматривали разные варианты, а когда определились — объявили о трансфере. Значит ли приход Заболотного, что будем прощаться с кем-то из форвардов? Нет, не значит.