Гендиректор «Спартака» объяснил решение клуба подписать Заболотного

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Антона Заболотного в стан «красно-белых».
Мы искали крупного форварда и решили дать Антону шанс. Это не значит, что кто-то из нападающих уйдёт. Рассматривали разные варианты, а когда определились — объявили о трансфере. Значит ли приход Заболотного, что будем прощаться с кем-то из форвардов? Нет, не значит.
неплохо поднялся. поиграл в Зените, ЦСКА. теперь Спартак.
для Спартака хороший трансфер.
все таки Антон хороший таранный форвард, еще бесплатно достался.
игрок старательный, мощный, всегда на максимум своих возможностей выступает.
скорей всего будет выходить на последние 15-20 минут, когда надо додавить, дожать.... может еще увидим как он сальто после гола делает))
неплохо поднялся. поиграл в Зените, ЦСКА. теперь Спартак.
для Спартака хороший трансфер.
все таки Антон хороший таранный форвард, еще бесплатно достался.
игрок старательный, мощный, всегда на максимум своих возможностей выступает.
скорей всего будет выходить на последние 15-20 минут, когда надо додавить, дожать.... может еще увидим как он сальто после гола делает))