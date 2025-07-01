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Гендиректор «Спартака» объяснил решение клуба подписать Заболотного

сегодня, 16:02

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход Антона Заболотного в стан «красно-белых».

Мы искали крупного форварда и решили дать Антону шанс. Это не значит, что кто-то из нападающих уйдёт. Рассматривали разные варианты, а когда определились — объявили о трансфере. Значит ли приход Заболотного, что будем прощаться с кем-то из форвардов? Нет, не значит.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:01
Пусть будет!
yqa5tzwx7wwh
yqa5tzwx7wwh
сегодня в 16:50
Не так давно все спартачи только смеялись над грозой манекенов, теперь он будет их радовать.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:43
Заболотный о Станковиче: «Он сказал: «Чао, strong man!». Харизматичный тренер, очень уверен в себе. Переход в «Спартак» – резонансная история»
qz72375gzst2
qz72375gzst2
сегодня в 16:42
Такой таранный форвард пригодится
kevb8hy7n88u
kevb8hy7n88u ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 16:33
А зачем это всё?
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:33
"Мы искали крупного форварда и решили дать Антону шанс"

"Дефективный манагер" Спартака Малышев прямым текстом говорит, что они ВАРИТЬ Заболотного собираются! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:32
Заболотный начинал, по моему, в Уфе.
неплохо поднялся. поиграл в Зените, ЦСКА. теперь Спартак.
для Спартака хороший трансфер.
все таки Антон хороший таранный форвард, еще бесплатно достался.
игрок старательный, мощный, всегда на максимум своих возможностей выступает.
скорей всего будет выходить на последние 15-20 минут, когда надо додавить, дожать.... может еще увидим как он сальто после гола делает))
Flag7
Flag7 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:26
Верно вы сказали, что главное это общение. Для меня игра - это тоже дело десятое. Благодаря КП смотрите какие интересные дискуссии мы видим сейчас)
А если кто-то думает, что я трачу слишком много времени на клонов, их выгул, ставки и т.д., то они ошибаются. Не буду в даваться в подробности, но я много лет проработал в IT-сфере, и для меня не составит труда написать несколько скриптов и батников, которые сэкономят мне кучу времени на вышеперечисленные действия. Это, кстати, и ответ "протону" на то, как мне трудно вести такую армию клонов.
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 16:21
У него двойные стандарты!Когда человек не делает ему замечаний он ему ДРУГ!Но когда я сделал ему замечание то это другое))) Хотя как можно быть другом если ты человека и в глаза не видел и даже не общался как мы с ребятами лет 8 в ВК! Вот это мне непонятно!
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Не будет этого! Сколько я на сайте так эта борьба и идет!Ну не все время но лет 7 наверное! Я уходил года на два так не хотел врем впустую терять!Но потом не вытерпел и вернулся!Все таки решил что игра это вторично а общение главней!
rkr89yau95b3
rkr89yau95b3 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 16:17
Всё равно нерентабельно. Сейчас одна смс для авторизации стоит 3р+.
Даже если провести математическую аналитику конкурса, где-то убрать, где-то добавить, что бы попытаться выровнять ситуацию, всё равно перевес будет у того, кто может себе позволить ошибки или метод перебора.
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 16:15
Вы во многом правы , но вот у агента Смита получилось сделать то , что не получилось еще ни у кого , сделать как пишет протон про свой акаунт единственное и неповторимое! Он взял эти группы поставив одну ставку всем клонам! А так я согласен с Вами!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:13
Ну вот, Генеральный директор Спартака нам всё объяснил. Оказывается искали крупного форварда и выбрали Заболотного. Желаю Антону доказать, что красно-белые с ним угадали!!! Ему осталось только забивать.
jRest
jRest ответ wqeyxx4z8mja (раскрыть)
сегодня в 16:11
Семья не много, есть виртуальные телефонные номера - это куда хуже. Они в массе своей платные, хоть и не дорогие, но там можно так же сотни клонов наделать. Правда, можно, например, сделать периодическое подтверждение входа и тогда СМС на виртуальном номере уже не увидишь. Возможностей масса, это была лишь одна из вероятностей с моей стороны. 🤔
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:07
Нет ну тут с Малышевым вряд ли поспоришь - Антон довольно крупный парень...)
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