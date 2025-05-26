В «Байере» сообщили о конкретном интересе «Ливерпуля» к Вирцу

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес на пресс-конференции, где был представлен новый главный тренер Эрик тен Хаг, подтвердил, что к полузащитнику Флориану Вирцу проявляет интерес «Ливерпуль».
В настоящее время вопрос с Флорианом остаётся открытым. Есть конкретный интерес со стороны «Ливерпуля», но сейчас мы не можем сказать больше. Флориан — наш игрок.
нападающий Ньюкасла Исак на подходе 150+ бонусы.
наконец то акционеры Ливерпуля смело действует ТО
нападающий Ньюкасла Исак на подходе 150+ бонусы.
наконец то акционеры Ливерпуля смело действует ТО