В «Байере» сообщили о конкретном интересе «Ливерпуля» к Вирцу

Спортивный директор «Байера» на пресс-конференции, где был представлен новый главный тренер Эрик тен Хаг, подтвердил, что к полузащитнику проявляет интерес «Ливерпуль».

В настоящее время вопрос с Флорианом остаётся открытым. Есть конкретный интерес со стороны «Ливерпуля», но сейчас мы не можем сказать больше. Флориан — наш игрок.