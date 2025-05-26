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В «Байере» сообщили о конкретном интересе «Ливерпуля» к Вирцу

вчера, 19:58

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес на пресс-конференции, где был представлен новый главный тренер Эрик тен Хаг, подтвердил, что к полузащитнику Флориану Вирцу проявляет интерес «Ливерпуль».

В настоящее время вопрос с Флорианом остаётся открытым. Есть конкретный интерес со стороны «Ливерпуля», но сейчас мы не можем сказать больше. Флориан — наш игрок.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:47
пишут, что после Фримпонга, Керкеза, Вирца,
нападающий Ньюкасла Исак на подходе 150+ бонусы.
наконец то акционеры Ливерпуля смело действует ТО
drug01
drug01
вчера в 20:16
Пока будут думать кто то другой заберет
Гость
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