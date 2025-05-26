«Астон Вилла» хочет подписать Шевалье на замену Мартинесу

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вчера, 15:20

Ожидается, что 32-летний вратарь покинет «Астон Виллу» в это межсезонье.

По информации источника, приоритетной целью «Астон Виллы» является 23-летний голкипер «Лилля» — .

Спортивный директор клуба уже вступил в переговоры с представителями француза, обсуждая финансовые условия. Официальное предложение пока не было сделано, однако футболист проявляет интерес к переходу.

Сообщается, что сумма примерно в 40 млн евро устроит «Лилль» в качестве компенсации за француза.