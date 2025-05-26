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«Астон Вилла» хочет подписать Шевалье на замену Мартинесу

вчера, 15:20

Ожидается, что 32-летний вратарь Эмилиано Мартинес покинет «Астон Виллу» в это межсезонье.

По информации источника, приоритетной целью «Астон Виллы» является 23-летний голкипер «Лилля» — Лукас Шевалье.

Спортивный директор клуба Рамон Мончи уже вступил в переговоры с представителями француза, обсуждая финансовые условия. Официальное предложение пока не было сделано, однако футболист проявляет интерес к переходу.

Сообщается, что сумма примерно в 40 млн евро устроит «Лилль» в качестве компенсации за француза.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:43
Отличный вратарь, но ему бы в ПСЖ перейти и продолжить свою карьеру на родине, мне кадется так было бы лучше для Лукаса!
Вилле бы присмотреться к вратарю Эспаньола! Хоан Гарсия отличный кипер, плюс сумма отступных у него двадцать с небольшим млн. Арсенал очень хочет его подписать, но как по мне, держать такого кипера на лавке это приступление!
Так же Вилла может обратить внимание на Рамсдейла! Аарон тоже вратарь вполне приличного уровня и просто не подошел Артете из за слабой игры ногами, а так, и с реакцией у него проблем нет, и куражистый еще и англичанен, а паспорт в АПЛ очень ценится
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:02
А он умеет вот так? Они проверили?))
kxqdprv9h36h
kxqdprv9h36h ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:36
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 15:22
    Не кисло Лилль хочет получить за него...
    Гость
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