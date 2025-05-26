«Астон Вилла» хочет подписать Шевалье на замену Мартинесу

Ожидается, что 32-летний вратарь Эмилиано Мартинес покинет «Астон Виллу» в это межсезонье.
По информации источника, приоритетной целью «Астон Виллы» является 23-летний голкипер «Лилля» — Лукас Шевалье.
Спортивный директор клуба Рамон Мончи уже вступил в переговоры с представителями француза, обсуждая финансовые условия. Официальное предложение пока не было сделано, однако футболист проявляет интерес к переходу.
Сообщается, что сумма примерно в 40 млн евро устроит «Лилль» в качестве компенсации за француза.
Вилле бы присмотреться к вратарю Эспаньола! Хоан Гарсия отличный кипер, плюс сумма отступных у него двадцать с небольшим млн. Арсенал очень хочет его подписать, но как по мне, держать такого кипера на лавке это приступление!
Так же Вилла может обратить внимание на Рамсдейла! Аарон тоже вратарь вполне приличного уровня и просто не подошел Артете из за слабой игры ногами, а так, и с реакцией у него проблем нет, и куражистый еще и англичанен, а паспорт в АПЛ очень ценится
Вилле бы присмотреться к вратарю Эспаньола! Хоан Гарсия отличный кипер, плюс сумма отступных у него двадцать с небольшим млн. Арсенал очень хочет его подписать, но как по мне, держать такого кипера на лавке это приступление!
Так же Вилла может обратить внимание на Рамсдейла! Аарон тоже вратарь вполне приличного уровня и просто не подошел Артете из за слабой игры ногами, а так, и с реакцией у него проблем нет, и куражистый еще и англичанен, а паспорт в АПЛ очень ценится