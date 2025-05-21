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В «Пари НН» опровергли слухи о назначении Лички на пост главного тренера

вчера, 16:34

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов опроверг слухи о переговорах нижегородского клуба с экс-главным тренером московского «Динамо» Марцелом Личкой, назвав эту информацию недостоверной.

Насколько я люблю ловить карпа, настолько же не люблю читать, что от него пишется. С осени нам было сосватано уже несколько тренеров: Новиков, Калешин, Адиев, а теперь — Личка. Если бы это было хоть немного правдой, у нас уже сменилось бы не менее пяти тренеров.

Недавно в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов сообщил, что клуб «Пари НН» рассматривает Личку в роли главного тренера на предстоящий сезон.

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Capral
Capral
вчера в 16:53
Даже Нижний не хочет его знать. Молодцы, правильно думают- не нужен им бездарный матерщинник...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:38
Ну утки тоже водоплавающие...)))
Гость
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