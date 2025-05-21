В «Пари НН» опровергли слухи о назначении Лички на пост главного тренера

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов опроверг слухи о переговорах нижегородского клуба с экс-главным тренером московского «Динамо» , назвав эту информацию недостоверной.

Насколько я люблю ловить карпа, настолько же не люблю читать, что от него пишется. С осени нам было сосватано уже несколько тренеров: Новиков, Калешин, Адиев, а теперь — Личка. Если бы это было хоть немного правдой, у нас уже сменилось бы не менее пяти тренеров.