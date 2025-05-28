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Помощник Слота может возглавить «Аякс»

вчера, 10:41

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота Джон Хейтинга с разрешения клуба ведёт переговоры с «Аяксом» о назначении на должность наставника команды. Сообщается, что стороны близки к заключению договорённости. В свою очередь, «Ливерпуль» начал поиск замены для Хейтинги.

Напомним, 41-летний голландец уже работал в системе «Аякса». В том числе был исполняющим обязанности главного тренера основной команды.

Ранее другой потенциальный кандидат на должность наставника «Аякса» Эрик тен Хаг возглавил «Байер».

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:49
Карьерный рост)
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