«Аугсбург» выбрал нового главного тренера

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вчера, 21:09

Бывший игрок «Баварии» и «Вердера», а ныне тренер станет главным тренером в «Аугсбурге».

Как сообщает источник, окончательное соглашение между 37-летним специалистом и клубом достигнуто, контракт будет подписан в среду. Контракт рассчитан до 2028 года. На этом посту он сменит .

Для Вагнера это станет первым опытом работы в качестве главного тренера в Бундеслиге. С 2023 года он работал в штабе сборной Германии.