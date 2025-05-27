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«Аугсбург» выбрал нового главного тренера

вчера, 21:09

Бывший игрок «Баварии» и «Вердера», а ныне тренер Сандро Вагнер станет главным тренером в «Аугсбурге».

Как сообщает источник, окончательное соглашение между 37-летним специалистом и клубом достигнуто, контракт будет подписан в среду. Контракт рассчитан до 2028 года. На этом посту он сменит Джесса Торупа.

Для Вагнера это станет первым опытом работы в качестве главного тренера в Бундеслиге. С 2023 года он работал в штабе сборной Германии.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:37
кажется, в германии здесь не место)))
все больше и больше новые имена молодых футбольных тренеров.
а возрастные тренера сидят без работы.
даже именитые.
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