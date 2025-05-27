«Аугсбург» выбрал нового главного тренера

Бывший игрок «Баварии» и «Вердера», а ныне тренер Сандро Вагнер станет главным тренером в «Аугсбурге».
Как сообщает источник, окончательное соглашение между 37-летним специалистом и клубом достигнуто, контракт будет подписан в среду. Контракт рассчитан до 2028 года. На этом посту он сменит Джесса Торупа.
Для Вагнера это станет первым опытом работы в качестве главного тренера в Бундеслиге. С 2023 года он работал в штабе сборной Германии.
все больше и больше новые имена молодых футбольных тренеров.
а возрастные тренера сидят без работы.
даже именитые.
все больше и больше новые имена молодых футбольных тренеров.
а возрастные тренера сидят без работы.
даже именитые.