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Орлов: «Увольнений в „Зените“ не будет. Все спокойно продолжают работать»

вчера, 11:51

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о сообщениях в СМИ, согласно которым в «Зените» намечаются серьезные изменения.

Никаких увольнений в «Зените» не будет — ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать.

Ранее стало известно о возможной отставке председателя правления клуба Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:17
Это хорошо для конкурентов Зенита.
Проигрышная серия в чемпионате может продолжиться.
lotsman
lotsman
вчера в 17:23
Так и должно было быть.
112910415
112910415
вчера в 14:54
результаты признаны выдающимися !
альсато
альсато
вчера в 12:28
Лично я против любых революций!..иначе самому придется работать в ТРОЕ больше)))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:58
Орлова бы уже взяли на работу к себе))
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