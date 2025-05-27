Орлов: «Увольнений в „Зените“ не будет. Все спокойно продолжают работать»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о сообщениях в СМИ, согласно которым в «Зените» намечаются серьезные изменения.
Никаких увольнений в «Зените» не будет — ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать.
Ранее стало известно о возможной отставке председателя правления клуба Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака.
Проигрышная серия в чемпионате может продолжиться.
Проигрышная серия в чемпионате может продолжиться.