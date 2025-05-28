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Симоне Индзаги заинтересовало предложение из Саудовской Аравии

вчера, 10:03

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заинтересован предложением «Аль-Хиляля». Сообщается, что после финала Лиги чемпионов стороны обсудят детали потенциального контракта.

В свою очередь, «Интер» готов отпустить Индзаги. «Аль-Хиляль» предложил 49-летнему итальянцу 25 миллионов евро в год. На прошлой неделе семья Индзаги посетила Эр-Рияд, где встретилась с семьёй полузащитника «Аль-Хиляля» (играл за «Лацио» под руководством Индзаги) Сергея Милинковича-Савича.

Ранее Индзаги ответил на вопрос, останется ли он в «Интере».

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Все комментарии
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2p4xmj2y4y4x
вчера в 11:22
уйдёт на красивой ноте, выиграв ЛЧ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:21
Рано ему ишшо)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
Сначала пусть лч выиграет, а потом уже едет)))
229p6na7aycf
229p6na7aycf
вчера в 10:17
От такого предложения сложно отказаться.
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