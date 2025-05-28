Симоне Индзаги заинтересовало предложение из Саудовской Аравии

1748415830

вчера, 10:03

Главный тренер «Интера» заинтересован предложением «Аль-Хиляля». Сообщается, что после финала Лиги чемпионов стороны обсудят детали потенциального контракта.

В свою очередь, «Интер» готов отпустить Индзаги. «Аль-Хиляль» предложил 49-летнему итальянцу 25 миллионов евро в год. На прошлой неделе семья Индзаги посетила Эр-Рияд, где встретилась с семьёй полузащитника «Аль-Хиляля» (играл за «Лацио» под руководством Индзаги) Сергея Милинковича-Савича.

Ранее Индзаги ответил на вопрос, останется ли он в «Интере».