«Арсенал» заинтересован в трансфере Лероя Сане

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вчера, 10:38

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к вингеру «Баварии» .

Главный тренер «канониров» намерен укрепить фланги атаки и Сане рассматривается как один из ключевых вариантов. Контракт немца с мюнхенцами истекает через месяц.

Тем временем «Бавария» продолжает переговоры о продлении соглашения с футболистом. В среду запланирована встреча его агента с руководством клуба.