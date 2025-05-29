«Арсенал» заинтересован в трансфере Лероя Сане

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане.
Главный тренер «канониров» Микель Артета намерен укрепить фланги атаки и Сане рассматривается как один из ключевых вариантов. Контракт немца с мюнхенцами истекает через месяц.
Тем временем «Бавария» продолжает переговоры о продлении соглашения с футболистом. В среду запланирована встреча его агента с руководством клуба.
В прошлом сезоне, на одной из ПК Тухель сказал о Сане:"Tехническая оснащенность Сане бежит на астрономическом расстоянии впереди его сообразительности"...
Думаю, этим всё сказано.)))
В прошлом сезоне, на одной из ПК Тухель сказал о Сане:"Tехническая оснащенность Сане бежит на астрономическом расстоянии впереди его сообразительности"...
Думаю, этим всё сказано.)))