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«Арсенал» заинтересован в трансфере Лероя Сане

вчера, 10:38

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане.

Главный тренер «канониров» Микель Артета намерен укрепить фланги атаки и Сане рассматривается как один из ключевых вариантов. Контракт немца с мюнхенцами истекает через месяц.

Тем временем «Бавария» продолжает переговоры о продлении соглашения с футболистом. В среду запланирована встреча его агента с руководством клуба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:45
Здравствуйте, Виктор! Вот-вот, техника есть, у скорость принятия решения нет....не зря же его Пеп в Сити не стал удерживать, а философия Артеты и Пепа одинаковая
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:58
Рад видеть Вас, Дорогой Саркис!!!
В прошлом сезоне, на одной из ПК Тухель сказал о Сане:"Tехническая оснащенность Сане бежит на астрономическом расстоянии впереди его сообразительности"...
Думаю, этим всё сказано.)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:38
Микель, может не надо!? Ты уже пытался помочь реанимировать карьеру Стерлингу, ничего хорошего из этого не вышло, так зачем теперь пытаться реанимировать Сане??? Был бы он толковым, Бавария бы не отпустила его
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 12:25
Сбитый лётчик!
Capral
Capral
вчера в 10:55
И зачем им этот бестолковый?
shlomo
shlomo
вчера в 10:41
Думаю что все решит его зарплатная ведомость какой клуб выбрать...
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