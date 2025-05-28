Деку встретился с агентом Рэшфорда

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вчера, 16:55

«Барселона» работает над подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» .

По информации источника, сегодня спортивный директор каталонцев встретился с агентом Рэшфорда, чтобы обсудить возможный переход форварда МЮ . Главный тренер «Барселоны» также одобрил подписание игрока, который, как сообщается, мечтает играть за «сине-гранатовых». Ранее уже сообщалось об интересе «Барсы» к игроку. «Барселона» рассматривает подписание Маркуса на правах аренды с правом выкупа.

Этот сезон Маркус провёл в аренде у «Астон Виллы», сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.