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Деку встретился с агентом Рэшфорда

вчера, 16:55

«Барселона» работает над подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, сегодня спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентом Рэшфорда, чтобы обсудить возможный переход форварда МЮ. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик также одобрил подписание игрока, который, как сообщается, мечтает играть за «сине-гранатовых». Ранее уже сообщалось об интересе «Барсы» к игроку. «Барселона» рассматривает подписание Маркуса на правах аренды с правом выкупа.

Этот сезон Маркус провёл в аренде у «Астон Виллы», сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:23
ладно еще Луис Диас хотя бы отрабатывает в защите стабильно.
если не идет в атаке, хоть поможет защитнику.
а сбитый летчик Рэшфорд зачем Барсе?
Гость
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