«Барселона» работает над подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
По информации источника, сегодня спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентом Рэшфорда, чтобы обсудить возможный переход форварда МЮ. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик также одобрил подписание игрока, который, как сообщается, мечтает играть за «сине-гранатовых». Ранее уже сообщалось об интересе «Барсы» к игроку. «Барселона» рассматривает подписание Маркуса на правах аренды с правом выкупа.
Этот сезон Маркус провёл в аренде у «Астон Виллы», сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.
если не идет в атаке, хоть поможет защитнику.
а сбитый летчик Рэшфорд зачем Барсе?
если не идет в атаке, хоть поможет защитнику.
а сбитый летчик Рэшфорд зачем Барсе?