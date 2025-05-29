Матвей Сафонов выплатил часть долга по алиментам

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вчера, 16:24

Голкипер « ПСЖ » и сборной России перечислил 3,5 миллиона рублей в счёт погашения долга по алиментам. Эти средства направлены на специальный счет его дочери.

Несмотря на этот платеж, задолженность перед бывшей супругой по-прежнему составляет 61,7 миллиона рублей. Полное погашение долга является необходимым условием для допуска Сафонова к участию в сборах национальной команды в России.

Ранее, в апреле, экс-супруга футболиста Анастасия подала заявление в Федеральную службу судебных приставов с просьбой о привлечении его к уголовной ответственности за неуплату. Представители вратаря настаивают на том, что выплаты происходят регулярно.