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Матвей Сафонов выплатил часть долга по алиментам

вчера, 16:24

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов перечислил 3,5 миллиона рублей в счёт погашения долга по алиментам. Эти средства направлены на специальный счет его дочери.

Несмотря на этот платеж, задолженность перед бывшей супругой по-прежнему составляет 61,7 миллиона рублей. Полное погашение долга является необходимым условием для допуска Сафонова к участию в сборах национальной команды в России.

Ранее, в апреле, экс-супруга футболиста Анастасия подала заявление в Федеральную службу судебных приставов с просьбой о привлечении его к уголовной ответственности за неуплату. Представители вратаря настаивают на том, что выплаты происходят регулярно.

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cska1948
cska1948
вчера в 17:18
Ненасытная акула...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:16
Хоть бы кто то подсказал Моте, что проценты по долгу капают. Выплатил недельную зарплату, жмот!. Не будет тебе Мотя счастья в париже с таким отношением к дочери!
Гость
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