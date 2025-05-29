Мaреска прокомментировал победу «Челси» над «Бетисом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги победного финала Лиги конференций против «Бетиса», завершившегося со счётом 4:1:
В первом тайме настрой на игру был не таким, как надо. Отчасти я этого ожидал, потому что в течение двух дней после матча с «Ноттингем Форест» радость была немного чрезмерной. Ты весь сезон ждешь, ждешь. Поначалу у нас были кое-какие проблемы с этим, но второй тайм мы провели намного лучше. После матча с «Ноттингемом» послание команде было таким: если мы хотим быть значимой командой, сделанное необходимо оставить в прошлом, а сейчас надо выиграть финал. Таков был посыл, но также сыграли свою роль радость и усталость. Мы в воскресенье бились за достижение важной цели, а соперник в пятницу ни за что не боролся, у него было на 48 часов больше [на отдых].
Тоттенхэм, Челси, Вест Хэм ( молотобойцы чемпионы Лиги конференции 2022/23)
один Арсенал все никак.
Мареска, конечно, доволен. его команда, единственная выигравшая ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
так еще у Челси и Кубок Кубков есть.
полный набор из евротрофеев!
Тоттенхэм, Челси, Вест Хэм ( молотобойцы чемпионы Лиги конференции 2022/23)
один Арсенал все никак.
Мареска, конечно, доволен. его команда, единственная выигравшая ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
так еще у Челси и Кубок Кубков есть.
полный набор из евротрофеев!
Челси Лондон - ЛК
ТТХ Лондон - ЛЕ
Арсенал Лондон - ЛЧ, увы, канониры подвели))))
Челси Лондон - ЛК
ТТХ Лондон - ЛЕ
Арсенал Лондон - ЛЧ, увы, канониры подвели))))