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Рафинья: «Я в „Барселоне“ не просто так, а благодаря своему труду»

вчера, 08:14

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о критике своей игры в клубе.

С тех пор как я приехал, каждое трансферное окно ходили разговоры, что я уйду, что я недостаточно хорош. Но я знал, на что способен. Я здесь не потому, что кто-то подарил мне это. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и в сборной. Дело не в недостатке уровня. Люди говорили, что мне лучше уйти, что я не соответствую стандартам, чтобы играть в этой футболке. Но я знал, что могу дать этому клубу. Знал, что если буду усердно работать и добьюсь результатов, люди изменят своё мнение. Так и произошло.

Ранее Рафинья рассказал, благодаря кому остался в «Барселоне». Напомним, недавно игрок продлил контракт с командой до 2028 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:49
Чудо
Реальное чудо
nadjmehdje5s
nadjmehdje5s
вчера в 09:07
Играет он действительно неплохо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:47
Хороший нападающий, второй после Мбаппе по забитым мячам !!!
Сенька Разин
Сенька Разин
вчера в 08:20
Это он так сам себя похвалил. Я благодарен сам себе. Скромный малый))
Гость
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