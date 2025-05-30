Рафинья: «Я в „Барселоне“ не просто так, а благодаря своему труду»

Нападающий «Барселоны» высказался о критике своей игры в клубе.

С тех пор как я приехал, каждое трансферное окно ходили разговоры, что я уйду, что я недостаточно хорош. Но я знал, на что способен. Я здесь не потому, что кто-то подарил мне это. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и в сборной. Дело не в недостатке уровня. Люди говорили, что мне лучше уйти, что я не соответствую стандартам, чтобы играть в этой футболке. Но я знал, что могу дать этому клубу. Знал, что если буду усердно работать и добьюсь результатов, люди изменят своё мнение. Так и произошло.