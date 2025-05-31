«Челси» подпишет новый контракт с Кайседо

«Челси» предложит улучшенный контракт полузащитнику Мойсесу Кайседо.
Как сообщает источник, точные детали нового соглашения ещё не известны, но работа по продлению уже началась. В клубе высоко ценят талант эквадорского футболиста и хотят предложить ему улучшенные финансовые условия. О намерении клуба повысить зарплату игроку сообщалось ещё месяц назад.
В прошедшем сезоне Английской Премьер-Лиги Кайседо сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.
Почему вы решили, что двоём должны решать судьбу первого места?
В конкурсе участвуют все пользователи а не только "избранные".
Вы за честную борьбу?
А вас не смущает, что у кого то 30-40 тысяч в месяц, а у кого то 10-15 тысяч.
О какой честности вы говорите?
А суть честности и справедливости в том, что даже те кто имеет мало очков иожет сорвать куш и выиграть.
Так, что всё честно и справедливо.
Но выбор нмть всегда, либо принять правила и играть или не играть.
Я как понимаю вы играете, значит принимаете эти правила.
А остальное: «ваши ожидания, это ваши проблемы».
Почему вы решили, что двоём должны решать судьбу первого места?
В конкурсе участвуют все пользователи а не только "избранные".
Вы за честную борьбу?
А вас не смущает, что у кого то 30-40 тысяч в месяц, а у кого то 10-15 тысяч.
О какой честности вы говорите?
А суть честности и справедливости в том, что даже те кто имеет мало очков иожет сорвать куш и выиграть.
Так, что всё честно и справедливо.
Но выбор нмть всегда, либо принять правила и играть или не играть.
Я как понимаю вы играете, значит принимаете эти правила.
А остальное: «ваши ожидания, это ваши проблемы».