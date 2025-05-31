«Челси» подпишет новый контракт с Кайседо

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вчера, 11:03

«Челси» предложит улучшенный контракт полузащитнику .

Как сообщает источник, точные детали нового соглашения ещё не известны, но работа по продлению уже началась. В клубе высоко ценят талант эквадорского футболиста и хотят предложить ему улучшенные финансовые условия. О намерении клуба повысить зарплату игроку сообщалось ещё месяц назад.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-Лиги Кайседо сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.