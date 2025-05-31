Макаров, Чавес и Лаксальт могут уйти из «Динамо» этим летом

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вчера, 16:44

Сразу три игрока могут уйти из московского «Динамо» в это трансферное окно.

По информации источника, «Динамо» рассмотрит продажу мексиканца , если в клуб поступит выгодное предложение. Уругваец занимает легионерское место, при этом часто травмируется и мало играет, поэтому его уход из «Динамо» летом наиболее вероятен. также не является игроком основного состава и покинет клуб, если другая команда выйдет на «бело‑голубых» с предложением. Этой зимой появлялись слухи, что Макаров интересен турецким клубам.