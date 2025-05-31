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Макаров, Чавес и Лаксальт могут уйти из «Динамо» этим летом

вчера, 16:44

Сразу три игрока могут уйти из московского «Динамо» в это трансферное окно.

По информации источника, «Динамо» рассмотрит продажу мексиканца Луиса Чавеса, если в клуб поступит выгодное предложение. Уругваец Диего Лаксальт занимает легионерское место, при этом часто травмируется и мало играет, поэтому его уход из «Динамо» летом наиболее вероятен. Денис Макаров также не является игроком основного состава и покинет клуб, если другая команда выйдет на «бело‑голубых» с предложением. Этой зимой появлялись слухи, что Макаров интересен турецким клубам.

Макаров сыграл в 11 матчах РПЛ в прошедшем сезоне и забил один гол, Лаксальт провел 15 матчей за «Динамо» и не отметился голевыми действиями. На счету Чавеса 3 мяча и 3 голевые передачи в 19 встречах.

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баск
баск
вчера в 19:57
Новость ни о чём.

Спроса нет ни на одного из упомянутых здесь игроков, и вряд ли этот спрос появится этим летом, так что никого Динамо пока не продаёт, особенно учитывая, что вопрос тренерского штаба ещё открыт.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:28
Володя, кто ждал от Лички?))) Я ничего от него не ждал и даже предупреждал... Поэтому, кто чего, от кого ждал- мне неведомо. Что касается Карпина, то я высказал только свою точку зрения и свою позицию, от которой я не отказываюсь и которую не отвергаю, а что получится- посмотрим. Валера стал старше, у него появилась своя позиция, своё футбольное мировозрение, должно быть интересно... Единственное, чего опасаюсь, это того ,что до сих пор, ни один спартаковский тренер не принес Динамо удачи- ни Ярцев, ни Романцев. Теперь, очередь Карпина. Ну посмотрим.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14
"Но у него есть тренерская способность, выстраивать, причем грамотно- линию обороны."

Знаем-знаем: в Спартаке видели его "грамотность выстраивания обороны".
Чего только стОит ЗАКРЕПЛЕНИЕ Рохо в центре защиты ("края у нас всегда русские!").

"Но всё это было в Ростове, а как будет на новом месте покажет практика. Я с нетерпением жду начала работы Карпина в Динамо, и очень надеюсь, что он не подведет. "

То же самое ждали и от Лички, который ранее из Оренбурга с очень и очень бесцветным составом "слепил" крепкого - в ТО время - середнячка.
Тоже была надежда, что уж в Динамо, имея более чем приличный состав и достаточно финансов в поддержку, всё таки сделает ЧЕМПИОНСКУЮ команду.
Ну, или хотя бы в 1-й тройке.
Я, например, ждал.
Но уже по ходу этого чемпионата понял, что, как ни крути, Личка - провинциальный ХОРОШИЙ тренер.
А кудрявый, значица, не такой???
Те же яйца, только в профиль.
В прочем, поглядим-посмотрим.
Его вызывающее поведение и неуравновешенность, которые передавались ранее игрокам Спартака, передавались и игрокам Ростова.
Но, это - Ростов.
Что с него взять?
Провинция, где главное - выгодные трансферы и полученное бабло, а всё остальное вторично.
В общем, поглядим-посмотрим... )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:41
Володя, Карпин не гений мысли и не гигант.))) Но у него есть тренерская способность, выстраивать, причем грамотно- линию обороны. А если учесть, что в современном футболе не существует отдельного понятия "защита", как в 40-50х годах, а есть, только взаимодействие всех трех линий, то с учетом всего этого можно признать, что Карпин неплохо взаимодействует и использует все три линии, что, другие российские тренеры делать не умеют.
Но всё это было в Ростове, а как будет на новом месте покажет практика. Я с нетерпением жду начала работы Карпина в Динамо, и очень надеюсь, что он не подведет. Володя, в данном случае, я жду работу Карпина не как болельщик команды ВТБ или непосредственно карпинский фанат. Нет. Мне, прежде всего, интересно проверить свои знания, а Валера, в этом смысле- очень подходит...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Витя, я, каюсь, ЗАБЫЛ, что ещё Скопинцев совсем не тот, что в Ростове .
Да и в Краснодаре был неплох.
Но в Динамо напоминает болванчика, снующего, как по программе туда-сюда.

"Дело в том, что Макарова, брал еще один гений- шварц, что, собственно мало отличало его от чеха- уровень интеллекта примерно один и тот же".

)) А кудрявый варелик прямо "гений футбольной мысли"...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:08
Дело в том, что Макарова, брал еще один гений- шварц, что, собственно мало отличало его от чеха- уровень интеллекта примерно один и тот же. Ни шварц, ни чех, так и не смогли использовать сильные стороны Макарова в полной мере, в силу отсутствия тренерских способностей...
Володя, а разве только Макаров не заиграл у чеха? А тот же Скопинцев, также не реализовал себя в полную силу у чеха. А почему? Да потому что использовать сильные стороны игрока надо уметь их видеть, и направить в правильное русло. Сколько раз я говорил переквалифицировать Скопу в полузащитника. У него всё для этого есть- техника, скорость, удар. Но нет, чех видел его только на фланге обороны, но именно там, Скопинцев бесполезен, потому что слаб в отборе и в выборе позиции, а кроме всего- увлекался в атаке и не всегда возвращался на родную позицию...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:17
Иностранцы ладно: всё равно - условные интернациональные шабашники. )
А, вот, то, что у Макарова дела в Динамо не заладились, здесь согласен: вина главного тренера.
А, может, не нужен был БГ игрок на позицию, где любит играть Макаров?
Тогда спрашивается, зачем приобретали?
Мне лично он в Рубине очень нравился.
Жаль, конечно, что у этого талантливого по футбольным меркам парня в уже нормальном "футбольном" возрасте никак не получается раскрыть себя в более "денежных" российских клубах.
Уверен, что ПОКА не получается.
Capral
Capral
вчера в 17:06
Каждого из этих игроков можно было бы с пользой задействовать. Лаксальта, и без того травматичного погубил пивной чех, когда заставил парня гонять по всему полю без крайней на то нужды. Лаксальт очень чётко и грамотно действовал как опорник и должен был играть исключительно на своей позиции, где он одно время был просто непроходимым!!! Но, лишние обязанности, парня утомили, и он стал часто ошибаться, как в играх со Спартаком и не только... Лишние и ненужные физ-нагрузки негативно сказались на травматичности Лаксальта.

Чавес. Ну если бы у чеха было хоть минимальное футбольное образование, он бы понял, что Чавеса и Лаксальта можно было бы использовать как тандем опорников, по примеру легендарной динамовской пары волнорезов О.В.Долматов-А.В.Бубнов, которые в 70-х признавались лучшей парой опорников в союзном первенстве и которых сыграл, великолепный тренер А.А.Севидов!!!!!!!

Ну и Макаров. Туповат и однообразен. Но при этом- техничен. Достаточно вспомнить его уникальный финт, в игре на кубок против Нижнего, в 2022г., или, как он возил чемпиона мира в составе Зенита, и забил второй мяч еще играя за Рубин!!! Вобщем, потрачено на всех немало, а вот пользы максимальной и выгоды не получено, в чем- однозначно тренерская вина... Хочется верить, что приход Карпина внесёт радикальные изменения, с максимальной пользой!!!
Мне очень интересно!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:50
Идет перестройка полным ходом! Ростов заедет. пассажиры - по домам уедут))
Гость
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