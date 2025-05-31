Макаров, Чавес и Лаксальт могут уйти из «Динамо» этим летом

Сразу три игрока могут уйти из московского «Динамо» в это трансферное окно.
По информации источника, «Динамо» рассмотрит продажу мексиканца Луиса Чавеса, если в клуб поступит выгодное предложение. Уругваец Диего Лаксальт занимает легионерское место, при этом часто травмируется и мало играет, поэтому его уход из «Динамо» летом наиболее вероятен. Денис Макаров также не является игроком основного состава и покинет клуб, если другая команда выйдет на «бело‑голубых» с предложением. Этой зимой появлялись слухи, что Макаров интересен турецким клубам.
Макаров сыграл в 11 матчах РПЛ в прошедшем сезоне и забил один гол, Лаксальт провел 15 матчей за «Динамо» и не отметился голевыми действиями. На счету Чавеса 3 мяча и 3 голевые передачи в 19 встречах.
Чавес. Ну если бы у чеха было хоть минимальное футбольное образование, он бы понял, что Чавеса и Лаксальта можно было бы использовать как тандем опорников, по примеру легендарной динамовской пары волнорезов О.В.Долматов-А.В.Бубнов, которые в 70-х признавались лучшей парой опорников в союзном первенстве и которых сыграл, великолепный тренер А.А.Севидов!!!!!!!
Ну и Макаров. Туповат и однообразен. Но при этом- техничен. Достаточно вспомнить его уникальный финт, в игре на кубок против Нижнего, в 2022г., или, как он возил чемпиона мира в составе Зенита, и забил второй мяч еще играя за Рубин!!! Вобщем, потрачено на всех немало, а вот пользы максимальной и выгоды не получено, в чем- однозначно тренерская вина... Хочется верить, что приход Карпина внесёт радикальные изменения, с максимальной пользой!!!
Мне очень интересно!!!
Чавес. Ну если бы у чеха было хоть минимальное футбольное образование, он бы понял, что Чавеса и Лаксальта можно было бы использовать как тандем опорников, по примеру легендарной динамовской пары волнорезов О.В.Долматов-А.В.Бубнов, которые в 70-х признавались лучшей парой опорников в союзном первенстве и которых сыграл, великолепный тренер А.А.Севидов!!!!!!!
Ну и Макаров. Туповат и однообразен. Но при этом- техничен. Достаточно вспомнить его уникальный финт, в игре на кубок против Нижнего, в 2022г., или, как он возил чемпиона мира в составе Зенита, и забил второй мяч еще играя за Рубин!!! Вобщем, потрачено на всех немало, а вот пользы максимальной и выгоды не получено, в чем- однозначно тренерская вина... Хочется верить, что приход Карпина внесёт радикальные изменения, с максимальной пользой!!!
Мне очень интересно!!!
А, вот, то, что у Макарова дела в Динамо не заладились, здесь согласен: вина главного тренера.
А, может, не нужен был БГ игрок на позицию, где любит играть Макаров?
Тогда спрашивается, зачем приобретали?
Мне лично он в Рубине очень нравился.
Жаль, конечно, что у этого талантливого по футбольным меркам парня в уже нормальном "футбольном" возрасте никак не получается раскрыть себя в более "денежных" российских клубах.
Уверен, что ПОКА не получается.
А, вот, то, что у Макарова дела в Динамо не заладились, здесь согласен: вина главного тренера.
А, может, не нужен был БГ игрок на позицию, где любит играть Макаров?
Тогда спрашивается, зачем приобретали?
Мне лично он в Рубине очень нравился.
Жаль, конечно, что у этого талантливого по футбольным меркам парня в уже нормальном "футбольном" возрасте никак не получается раскрыть себя в более "денежных" российских клубах.
Уверен, что ПОКА не получается.