Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» отказался продавать Сильянова в «Зенит»

вчера, 15:56

«Локомотив» отказался продавать защитника Александра Сильянова за 3,5 миллиона евро. С такими запросами к «железнодорожникам» обращались «Зенит» и «Динамо». На данный момент «Локомотив» обсуждает с Сильяновым продление на три года контракта с зарплатой 7 миллионов рублей в год плюс агентские и подъёмные.

Действующее соглашения 24-летнего флангового защитника с «красно-зелёными» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Сильянов сыграл 37 матчей, забил один гол, отметился двумя ассистами и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Балтику» покинут два игрока
Вчера, 13:37
Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить за продажу Дуарте
Вчера, 13:22
СлухиОтец игрока «Локомотива» Марадишвили отреагировал на слухи о переходе сына
Вчера, 12:11
«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива»
Вчера, 11:33
У Чистякова есть предложения от клубов РПЛ
Вчера, 10:57
СлухиЦСКА хочет подписать Алвеса из «Сан-Паулу»
Вчера, 10:31
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:49
Спасли человека! )
nubom
nubom
вчера в 17:28
Иначе: Зенит не стал предлагать более 3,5 миллионов евро за Александра Сильянова...
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:07, ред.
Так, всё правильно.
Если кудрявый будет Динамо тренировать, зачем ему отдавать защитника, которого САМ в Ростове выпестовал и придал "товарный вид"?
Весь Ростов Динамо скупить не сможет - ВТБ "добро" не даст)) - а, вот, кого-то значимого в каждую линию, вполне.
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:18
Теперь я понял почему вам так важен вип, чтобы дизлайки ставить тем, кто не разделяет вашу позицию)
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
Ок, давайте попросим администрацию сайта сделать открытое голосование, где я полностью поддержу идею КП без призов и правил. Вот сейчас я вам заявляю, что полностью поддерживаю идею ликвидации любых призов в КП. Вот только такие как вы не дадут этому свершиться, вы же со всех своих 100500 аккаунтов проголосуете за призы, потому что для вас именно это главная цель, а не сам принцип соревнования.

А на счёт этого: "А почему я должен отказаться?", как говориться, что и требовалось доказать))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:11
А почему я должен отказаться?

Я разве когда то заявлял, что мне не нужен вип и приз?

А отказаться или нет, это ваше личное дело.
Лично меня вы или кто ещё не впечатлит своим отказом, мне вы не интересны.

Меня другое удивляет, если вам не нужны призы и вип, то почему вы не требуете группу без призов и вип, а требуете совсем другое.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 