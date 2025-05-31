«Локомотив» отказался продавать Сильянова в «Зенит»

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вчера, 15:56

«Локомотив» отказался продавать защитника за 3,5 миллиона евро. С такими запросами к «железнодорожникам» обращались «Зенит» и «Динамо». На данный момент «Локомотив» обсуждает с Сильяновым продление на три года контракта с зарплатой 7 миллионов рублей в год плюс агентские и подъёмные.

Действующее соглашения 24-летнего флангового защитника с «красно-зелёными» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Сильянов сыграл 37 матчей, забил один гол, отметился двумя ассистами и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.