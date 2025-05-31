Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить за продажу Дуарте

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вчера, 13:22

«Спартак» хочет продать защитника за 5 — 6 миллионов евро. Услуги игрока были предложены клубам из Латинской Америки и Европы. Сообщается, что интерес есть и скоро могут поступить конкретные предложения.

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 19 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» потратил миллиард на услуги агентов.