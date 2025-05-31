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Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить за продажу Дуарте

вчера, 13:22

«Спартак» хочет продать защитника Алексиса Дуарте за 5 — 6 миллионов евро. Услуги игрока были предложены клубам из Латинской Америки и Европы. Сообщается, что интерес есть и скоро могут поступить конкретные предложения.

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 19 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» потратил миллиард на услуги агентов.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:36
Ну, это-то правильная мысль.
Только у хозяев бензоколонки при назначении руководства футбольным клубом на этот счёт другое, диаметрально противоположное мнение: если приносил прибыль управляя бензоколонками и имел при этом успех и приносил в кассу много бабла, т. к. народ ТАМ всегда присутствует, то уж каким-то футболом заправлять можно просто на "раз-два"!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:51
Сделать Спартак сильнее могут только люди из руководства отнимающие в футболе. А таких со времён Романцева нет
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:36
Там НУЖНО ВСЮ линию обороны, включая Бабича, менять.
только подходить к ЭТОМУ нужно, что называется, с душой, с желанием сделать Спартак сильнее, а не бабло пилить на контрактах да рекламой возможных кандидатов заниматься!
протон
протон
вчера в 13:34
Есть два нормальных защитника - одного из них собираются продать.
протон
протон
вчера в 13:33
А вас не смущает, что у кого то 30-40 тысяч в месяц, а у кого то 10-15 тысяч.
О какой честности вы говорите?
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А кто виноват, что те, кто набрал 10-15 тысяч баллов и тем самым выложив пару комментариев в течении месяца и отсутствовал по большому счету в игре?! А те, кто набрал, играя своим колоссальным усердием 50 к это заслуженный труд игрока, который частил каждодневно. Если игроки не набирают или не могут набирает такое количество баллов, чья вина? Набирайте очки. икто этому не мешает а если нету времени сидеть на сайте то это другой вопрос.
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