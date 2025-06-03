«Ливерпуль» хочет перехватить Шерки у «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот вернулся из отпуска на минувшей неделе и полетел во Францию для проведения переговоров с 21-летним нападающим «Лиона» Райаном Шерки.
«Лион» готов продать игрока за сумму в 35 млн евро. По информации источника, несмотря на наличие переговоров с французским футболистом, он не является приоритетным выбором для мерсисайдцев, предпочитающих подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца в первую очередь. Шерки рассматривают именно как альтернативный вариант на случай срыва переговоров по Вирцу.
Также за Райаном Шерки наблюдает «Манчестер Сити». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.