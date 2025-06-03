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«Челси» сделал предложение «Милану» о трансфере Меньяна

сегодня, 14:37

«Челси» официально сделал запрос «Милану» по поводу перехода вратаря Мика Меньяна.

Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией, так как голкипер до сих пор не продлил контракт с «россонери».

Помимо «Челси», ещё ряд английских клубов заинтересованы усилиться французским вратарём.

29-летний Меньян остаётся одной из приоритетных целей «Челси», и переговоры между сторонами уже начались. Действующий контракт вратаря с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. В минувшем сезоне француз провёл 37 матчей в Серии А, в 13 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

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Все комментарии
6hr9e685enct
6hr9e685enct
сегодня в 16:53
Неплохой воротчик, и возраст для вратаря ещё норм
sxwdef4gjyy2
sxwdef4gjyy2
сегодня в 16:52
О каких суммах речь?
матос
матос ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:29
А теперь там работает гений , боснийский иммигрант - нарцисс :-)
протон
протон
сегодня в 15:20
Это не тот Меньян который был 5 лет назад, он травматичный, спад у него игровой уже давно, 30 лет.
Да, это апгрейд всех киперов Челси, но это опять полумеры, не понимаю почему Шевалье никто не берёт, абсолютно та же история как с Майком, но второго хайпили когда он в Лилле играл на уровне нынешнего Люка, а первого особо нет.
У Шевалье отличная продвинутая статистика, как раз на уровне последнего сезона Меньяна во Франции, есть опыт ЛЧ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:14
Работал Малдини в Милане, порядок навел, результат давал вместе с Пиоли, но мешал кому-то, погнали всех, а теперь мучаются и с игроками, и с тренерами....
Миньян сильный кипер, продать то его можно раз контракт не продлевает, но кем его заменить по соотношению цена/качество?! Там Мерет вроде как свободным агентом станет, может его на место француза подписать, а Меньяну лучше в Челси перейти
Гость
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