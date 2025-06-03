«Челси» сделал предложение «Милану» о трансфере Меньяна

«Челси» официально сделал запрос «Милану» по поводу перехода вратаря Мика Меньяна.
Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией, так как голкипер до сих пор не продлил контракт с «россонери».
Помимо «Челси», ещё ряд английских клубов заинтересованы усилиться французским вратарём.
29-летний Меньян остаётся одной из приоритетных целей «Челси», и переговоры между сторонами уже начались. Действующий контракт вратаря с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. В минувшем сезоне француз провёл 37 матчей в Серии А, в 13 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Миньян сильный кипер, продать то его можно раз контракт не продлевает, но кем его заменить по соотношению цена/качество?! Там Мерет вроде как свободным агентом станет, может его на место француза подписать, а Меньяну лучше в Челси перейти
Миньян сильный кипер, продать то его можно раз контракт не продлевает, но кем его заменить по соотношению цена/качество?! Там Мерет вроде как свободным агентом станет, может его на место француза подписать, а Меньяну лучше в Челси перейти
Да, это апгрейд всех киперов Челси, но это опять полумеры, не понимаю почему Шевалье никто не берёт, абсолютно та же история как с Майком, но второго хайпили когда он в Лилле играл на уровне нынешнего Люка, а первого особо нет.
У Шевалье отличная продвинутая статистика, как раз на уровне последнего сезона Меньяна во Франции, есть опыт ЛЧ.
Да, это апгрейд всех киперов Челси, но это опять полумеры, не понимаю почему Шевалье никто не берёт, абсолютно та же история как с Майком, но второго хайпили когда он в Лилле играл на уровне нынешнего Люка, а первого особо нет.
У Шевалье отличная продвинутая статистика, как раз на уровне последнего сезона Меньяна во Франции, есть опыт ЛЧ.