«Челси» сделал предложение «Милану» о трансфере Меньяна

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сегодня, 14:37

«Челси» официально сделал запрос «Милану» по поводу перехода вратаря .

Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией, так как голкипер до сих пор не продлил контракт с «россонери».

Помимо «Челси», ещё ряд английских клубов заинтересованы усилиться французским вратарём.

29-летний Меньян остаётся одной из приоритетных целей «Челси», и переговоры между сторонами уже начались. Действующий контракт вратаря с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года. В минувшем сезоне француз провёл 37 матчей в Серии А, в 13 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.