«Рома» заинтересовалась нападающим «Штутгарта» Вольтемаде

Итальянская «Рома» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Нику Вольтемаде.
Римляне оценивают возможность трансфера футболиста, который отличился 12 мячами в 28 матчах Бундеслиги в минувшем сезоне.
Итальянская «Рома» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Нику Вольтемаде.
Римляне оценивают возможность трансфера футболиста, который отличился 12 мячами в 28 матчах Бундеслиги в минувшем сезоне.
А что касаетса самого Нико, он хоть и каланча под 2 метра, но очень хорошо владеет телом, стоять в штрафной и ждать навеса это не про него
А что касаетса самого Нико, он хоть и каланча под 2 метра, но очень хорошо владеет телом, стоять в штрафной и ждать навеса это не про него