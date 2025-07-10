В ФНЛ выразили надежду, что «Торпедо» сыграет в Первой лиге

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) прокомментировал источнику решение КДК РФС исключить московское «Торпедо» из числа участников РПЛ на сезон 2025/26.

ФНЛ принимает к сведению решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. В связи с этим ФНЛ ожидает официального решения бюро исполкома РФС по вопросу возможной ротации команд в рамках розыгрыша Первой лиги сезона-2025/26. Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами. ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо» сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге, и подчёркивает заинтересованность в сохранении целостности соревнований и в РПЛ , и во всех соревнованиях, находящихся в управлении ФНЛ .