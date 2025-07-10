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В ФНЛ выразили надежду, что «Торпедо» сыграет в Первой лиге

вчера, 16:56

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал источнику решение КДК РФС исключить московское «Торпедо» из числа участников РПЛ на сезон 2025/26.

ФНЛ принимает к сведению решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. В связи с этим ФНЛ ожидает официального решения бюро исполкома РФС по вопросу возможной ротации команд в рамках розыгрыша Первой лиги сезона-2025/26. Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами. ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо» сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге, и подчёркивает заинтересованность в сохранении целостности соревнований и в РПЛ, и во всех соревнованиях, находящихся в управлении ФНЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:29
Есть такая вероятность!
Слабенькая, мало заметная...
lotsman
lotsman
вчера в 18:25
Сыграет, если Соболев не разгонит. Для продолжения игр, существования нужны финансы. Если Соболев откажется от клуба значит нужен будет новый спонсор. Если его не будет, то команда просто не сможет существовать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:17
В любом случае клуб, в котором играл Стрельцов, должен быть сохранён. Странно, что нет никаких комментариев от торпедовских ветеранов. К сожалению отсутствует поддержка и от живых легенд других великих клубов. А ведь своя футбольная легенда есть и в Государственной Думе, если мне не изменяет память. Неужели Валерию Газзаеву безразлично, что происходит в российском футболе?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:51
Под это дело надо весь календарь переделывать, или кого-то убирать. Впрочем, Оренбург или Урал поднимутся в вышку поэтому ничего менять и не придётся...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:37
А ведь Торпедо уличили в подкупе судей как раз таки в ФНЛ, то по логике Торпедо следует и из ФНЛ исключать.
Но Наиль Измаилов думает по другому.
Значит в ФНЛ подкуп судей это обычная практика получается?
Видать просто надо в РПЛ не выходить.
Измаилов сам то понимает какой бред он несёт?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:15
Ближайшие время, трудно предсказать судьбу Торпедо...
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