В ФНЛ выразили надежду, что «Торпедо» сыграет в Первой лиге

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал источнику решение КДК РФС исключить московское «Торпедо» из числа участников РПЛ на сезон 2025/26.
ФНЛ принимает к сведению решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. В связи с этим ФНЛ ожидает официального решения бюро исполкома РФС по вопросу возможной ротации команд в рамках розыгрыша Первой лиги сезона-2025/26. Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами. ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо» сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге, и подчёркивает заинтересованность в сохранении целостности соревнований и в РПЛ, и во всех соревнованиях, находящихся в управлении ФНЛ.
Но Наиль Измаилов думает по другому.
Значит в ФНЛ подкуп судей это обычная практика получается?
Видать просто надо в РПЛ не выходить.
Измаилов сам то понимает какой бред он несёт?
Но Наиль Измаилов думает по другому.
Значит в ФНЛ подкуп судей это обычная практика получается?
Видать просто надо в РПЛ не выходить.
Измаилов сам то понимает какой бред он несёт?