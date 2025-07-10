Рамос сыграет против Месси в Матче звёзд мексиканской лиги и МЛС

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вчера, 14:59

Лига МХ объявила список из 28 футболистов, которые примут участие в Матче всех звёзд 2025 года с МЛС .

Игра пройдёт 23 июля в Остине на стадионе Q2.

Вратари: («Америка»), («Крус Асуль»);

Защитники: , (оба — «Толука»), , , (все- «Крус Асуль»), («Монтеррей»), , (оба — «Америка»), («Тигрес УАНЛ »);

Полузащитники: («Крус Асуль»), («Атлетико Сан-Луис»), («Тихуана»), («Толука»), («Тигрес УАНЛ »), («Некакса»), («Пачука»), («Америка»);

Нападающие: , (оба — «Толука»), , (оба — «Гвадалахара»), , (оба — «Америка»), («Некакса»), («Монтеррей»), («Леон»).

Ранее стало известно о том, что во встрече примут участие бывшие игроки «Барселоны» и , сейчас выступающие за «Интер Майами».