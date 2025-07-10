Рамос сыграет против Месси в Матче звёзд мексиканской лиги и МЛС

Лига МХ объявила список из 28 футболистов, которые примут участие в Матче всех звёзд 2025 года с МЛС.
Игра пройдёт 23 июля в Остине на стадионе Q2.
Вратари: Луис Малагон («Америка»), Кевин Майер («Крус Асуль»);
Защитники: Хесус Гальярдо, Луан Тейшейра (оба — «Толука»), Карлос Ротонди, Вильер Дитта, Игнасио Риверо (все- «Крус Асуль»), Серхио Рамос («Монтеррей»), Себастьян Касерес, Исраель Рейес (оба — «Америка»), Жоаким Перейра («Тигрес УАНЛ»);
Полузащитники: Эрик Лира («Крус Асуль»), Родриго Дурадо («Атлетико Сан-Луис»), Гильберто Мора («Тихуана»), Марсель Руис («Толука»), Хуан Брунетта («Тигрес УАНЛ»), Агустин Палавесино («Некакса»), Элиас Монтьель («Пачука»), Алехандро Зендехас («Америка»);
Нападающие: Эрнесто Вега, Паулинью (оба — «Толука»), Уго Камберос, Роберто Альварадо (оба — «Гвадалахара»), Брайан Родригес, Генри Мартин Мекс (оба — «Америка»), Дибер Камбиндо («Некакса»), Серхио Каналес («Монтеррей»), Хамес Родригес («Леон»).
Ранее стало известно о том, что во встрече примут участие бывшие игроки «Барселоны» Жорди Альба и Лионель Месси, сейчас выступающие за «Интер Майами».
А на следующий день, при встрече или на каком - либо официальном приёме лез к нему обниматься. Паршивый человек. Именно по этой причине у меня нет никакого желания лицезреть его.
А на следующий день, при встрече или на каком - либо официальном приёме лез к нему обниматься. Паршивый человек. Именно по этой причине у меня нет никакого желания лицезреть его.