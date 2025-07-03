Погба ещё не скоро сыграет за «Монако»

Полузащитник не скоро дебютирует в составе «Монако».

Генеральный директор клуба Тиаго Скуро заявил, что в игре первого тура чемпионата Франции новичок точно не примет участия.

Я могу гарантировать, что на поле в матче с «Гавром» его не будет. Давайте будем реалистами. Мы ожидаем, что процесс адаптации займёт три месяца. Спорт высокого уровня во многом основан на науке, так что всё довольно сложно. «Монако» – одна из наиболее интенсивно действующих команд. Мы играем в стиле, для которого требуется быть в хорошей физической форме.