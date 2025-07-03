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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2025/2026

Погба ещё не скоро сыграет за «Монако»

вчера, 21:19

Полузащитник Поль Погба не скоро дебютирует в составе «Монако».

Генеральный директор клуба Тиаго Скуро заявил, что в игре первого тура чемпионата Франции новичок точно не примет участия.

Я могу гарантировать, что на поле в матче с «Гавром» его не будет. Давайте будем реалистами. Мы ожидаем, что процесс адаптации займёт три месяца. Спорт высокого уровня во многом основан на науке, так что всё довольно сложно. «Монако» – одна из наиболее интенсивно действующих команд. Мы играем в стиле, для которого требуется быть в хорошей физической форме.

Напомним, что о переходе Погба в состав монегасков было официально объявлено 28 июня.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 10:47
Не вижу никакой логики в покупке, если заведомо известно, что игрок совсем не готов к играм...
Или если взят в команду бесплатно или по бросовой цене...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:03
Кажется зря они взяли эту проблему)). Я не думаю что сейчас он будет пахарем
112910415
112910415
сегодня в 05:33
то есть парень хоть и словоохотлив, но в никудышной форме ...
сначала его придётся долго приводить в чувство, а там , глядишь, и на пенсию провожать пора !
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 23:57
Давно. Больше меня, а я порядка 10 лет примерно
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:53
Получается, что Монако занимается благотворительностью... Игроки преклонного возраста, отбывшие длительные сроки дисквалификации, могут обращаться в клуб княжества с целью снижения последствий отлучения от футбола. Неужели в Монако считают, что Погба может принести им пользу?
Flag7
Flag7 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:28
Да, читал про какого-то друга из Армении, про каких-то славновских. Я просто сравнительно недавно в КП, до прошлого месяца играл с одного аккаунта, а потом попробовал клонами, но так, чисто для интереса. Результат вы видели. Но чтобы постоянно, каждый месяц фермой заправлять, в этом не вижу никакого смысла, да и скучно это. А этот фермер, как я понимаю, уже давно на сайте, раз его все так хорошо знают? И значит уже промышлял клоноводством?
drug01
drug01
вчера в 22:04
Зачем спешить время еще достаточно проявить себя
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 21:56
Только догадки. И здесь уже много писали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:53
Хочет Погба играть, пойдет в зал работать чтоб привести себя в форму. Посмотрим, какой характер у человека))))
Flag7
Flag7 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:45
Вы знаете кто это?
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 21:35
Этот не уйдет! Мог бы много сказать но только из парилки)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:20
Правильно,надо потренироваться.
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