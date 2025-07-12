Луи ван Гал сообщил об улучшении состояния здоровья после борьбы с раком

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился позитивными новостями о своём здоровье.
В 2022 году специалисту диагностировали рак простаты.
В интервью в программе Humberto он рассказал, что больше не страдает от болезни. Каждые три месяца экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» проходит обследование. Он отметил, что его здоровье становится лучше.
Лайма Вайкуле, 30 лет назад перенесла рак груди и до сих пор Здравствует!!!
Но гадость конечно, та ещё.
Ван Галю- долгих лет жизни!!!
Лайма Вайкуле, 30 лет назад перенесла рак груди и до сих пор Здравствует!!!
Но гадость конечно, та ещё.
Ван Галю- долгих лет жизни!!!
Здоровья талантливому Луи
Здоровья талантливому Луи