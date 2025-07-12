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Луи ван Гал сообщил об улучшении состояния здоровья после борьбы с раком

вчера, 23:39

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился позитивными новостями о своём здоровье.

В 2022 году специалисту диагностировали рак простаты.

В интервью в программе Humberto он рассказал, что больше не страдает от болезни. Каждые три месяца экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» проходит обследование. Он отметил, что его здоровье становится лучше.

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Перевод с rtl.nl
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Э.Виторган, 30 лет назад получил рак лёгких, практически неизлечимый диагноз!!! Но прошел курс лечения и до сих пор жив, Хвала Всевышнему!!!
Лайма Вайкуле, 30 лет назад перенесла рак груди и до сих пор Здравствует!!!
Но гадость конечно, та ещё.
Ван Галю- долгих лет жизни!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:04
Большие сомнения на сей счёт. Дай Бог, чтобы психосоматика голландца делала своё дело..., но эта гадость если уж вылезла, то вряд ли отпустит.

Здоровья талантливому Луи
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Дай Бог если так!
Гость
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