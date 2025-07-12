Луи ван Гал сообщил об улучшении состояния здоровья после борьбы с раком

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вчера, 23:39

Бывший главный тренер сборной Нидерландов поделился позитивными новостями о своём здоровье.

В 2022 году специалисту диагностировали рак простаты.

В интервью в программе Humberto он рассказал, что больше не страдает от болезни. Каждые три месяца экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» проходит обследование. Он отметил, что его здоровье становится лучше.