Удаление, потасовка и поражение чемпионов России. Первый трофей сезона отправляется в музей ЦСКА

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12 июля 2025, 21:16

Челестини выиграл Суперкубок России.

«Краснодар» быстро растерял преимущество

Поначалу «горожане» играли чуть элегантнее. Перевеса не было, но распределили роли. В поединке, где мяч не задерживался в центре поля, чемпионы пробовали учесть горький опыт. Год назад «Краснодар» уступил 4:2 «Зениту» в финале Суперкубка. Теперь соперником был победитель Кубка страны ЦСКА . В первом тайме команда атакующего хавбека Сперцяна и центрального форварда Кордобы пыталась сыграть первым номером. «Армейцы» активно мешали оппонентам, иногда скатываясь к явным нарушениям правил.

Кордоба и его напарники тоже умеют толкаться. Тренеры активно вели себя на бровке. Оба просили футболистов чаще меняться местами и создавать проблемы при передаче форвардов. В первом матче нового сезона сложно сыграть с предельной концентрацией, даже если в составах мало перестановок и футболисты знают напарников. В конце первого тайма у ЦСКА было два опасных подхода, но их не назвать явными моментами. Форвард Кордоба тоже не позволил Акинфееву скучать, но вратарь ЦСКА заблокировал удар.

Сложно назвать первый тайм полнокровным на моменты. Легкая анемия в середине июля не удивляет. Команды сыграли без центра поля и длинных комбинаций, чтобы не подставляться под чужой позиционный прессинг и выигрывать моменты на пространстве у двух ворот. Нападающий ЦСКА Глебов сыграл активнее коллеги Мусаева, хотя Тамерлан тоже пытался найти себя на линии с защитниками «Краснодара». Новый тренер ЦСКА Челестини попробовал удивить коллегу Мусаева тактическим гибридом, идея сработала.

ЦСКА тонко переключался между схемами

У «армейцев» в основе было три латераля, два центральных полузащитника и три форварда. Но белорус Шуманский не работал на острие. В отличие от Файзуллаева, который умеет сыграть «десятку», Артем был «восьмеркой». Новый наставник ЦСКА Челестини учитывает кадровые реалии. Молодой нападающий Шуманский испытал себя в роли центрального хавбека. Иногда он оказывался даже ниже, чем Обляков. Шуманский наносил дальние удары, но голкипер Агкацев в отпуске не разучился вовремя реагировать на мяч.

ЦСКА на старте второго тайма переключался между схемами. Базовой была модель «4-3-3». Одним из крайних нападающих стал левый латераль Круговой. На родной позиции бывшего игрока «Зенита» работал Мойзес. После перерыва бразилец стал чуть чаще ходить в атаку. Челестини просил зарабатывать стандарты, ведь это оружие ЦСКА . Стоило написать такое предложение – Дивеев забил гол после подачи с угла поля. Первый гол сезона забил результативный центральный защитник, который год назад тоже собирал голы.

Центральный хавбек «Краснодара» Черников упустил Дивеева. Голевое чутье Игоря снова выручило ЦСКА . Стало намного интереснее, так как «Краснодар» растерял преимущество. Чемпионам следовало активизироваться. Начинаем сезон с вывода, в котором не сомневаются фанаты «горожан»: у их команды нередко подводят фланги. Вот и сегодня уругвайские защитники не поддерживали вингеров Батчи и Са. Крайние форварды тоже разочаровали. Правый фланг работал активнее, но Кордобе не создавали чистые моменты.

У чемпионов не держался мяч у чужих ворот

Открыв счет, ЦСКА мог сыграть в привычный для команды футбол. Наставник Челестини давал подсказки и требовал у подопечных постоянной смены позиций. «Армейцы», когда они ведут в счете, стараются не только тянуть мяч вперед индивидуально – это умеют делать Обляков, Кисляк и Глебов, а и брать паузы. ЦСКА любит играть без мяча, эта любовь работала против «Краснодара». Проблемой для чемпионов стала предсказуемость. До перерыва они не реализовали минимальное преимущество, тогда по ударам была ничья 6:6.

После перерыва, когда у соперника сработал классический козырь – стандарт и гол защитника, именно от «Краснодара» ждали риска, сюрпризов и попытки взвинтить темп матча. Вот только физически «горожане» в первом матче сезона делали слишком много пауз. Не шли комбинации. Иногда футболисты спешили с последним пасом или ударом по воротам. Чемпионы упростили Акинфееву жизнь. Психологическое преимущество перешло к ЦСКА , швейцарский тренер Челестини стал намного ближе к первой в карьере победе в Суперкубке.

ЦСКА редко допускал удары по воротам Акинфеева – всего один выстрел до перерыва, но время у «Краснодара» было. Важно было не терять мяч, поскольку Глебов умеет убежать после вертикального паса в контратаке. Вот только молодой форвард, сыгравший с оттяжкой на правый фланг, не всегда получал удобные передачи от Облякова и Шуманского. Игра стала душной. Команды не выдумывали красивые розыгрыши от ворот, опасаясь прессинга. Голкиперы сразу выносили мяч далеко вперед, а нападающие вступали в борьбу.

«Краснодар» завершил финал в меньшинстве

В прошлом сезоне ЦСКА забил 13 голов в РПЛ со стандартов без учета пенальти. У «Краснодара» было 12 таких мячей. В подобном поединке, когда один гол мог всё изменить, чемпионам важно было цепляться за подачи Сперцяна. Не получилось, не было стандартов. После гола Дивеева и до замен «Краснодар» не смог перехватить инициативу. На поле появилась серия новых футболистов, но тренер Мусаев пока не увидел трансферы эффективных форвардов для обновления основного состава. «Быкам» заметно не хватало остроты.

После завершения часа игры ЦСКА оказался в привычной стихии. Надежно сыграла оборона. При выходе в атаку через выносы мяча Акинфеевым игроки ЦСКА располагались по схеме «4-2-4». Тренер Челестини просил подопечных высоко прессинговать. Фабио заметил, что «Краснодар» хуже готов физически. Вот поэтому «горожане» попробовали до перерыва сыграть активнее. Тренер Мусаев знает данные с мониторов, которые цепляют на футболистов на сборах. Наставник «Краснодара» точно знал о дефиците энергии у его игроков.