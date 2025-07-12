Глава «Спортинга» сообщил о санкциях к Дьёкерешу за неявку на предсезонку

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш прокомментировал неявку нападающего на предсезонную подготовку.

Ранее появилась информация, что таким образом футболист пытается ускорить процесс своего перехода в лондонский «Арсенал».

Если они не хотят платить Виктору справедливую рыночную стоимость, нас это вполне устраивает на ближайшие три года.

Эта стратегия также усложняет уход игрока. Никто не стоит выше интересов клуба. Кем бы они ни были.

Мы спокойны. Всё разрешится закрытием трансферного окна, огромным штрафом и извинениями перед коллективом.