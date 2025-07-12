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Глава «Спортинга» сообщил о санкциях к Дьёкерешу за неявку на предсезонку

вчера, 22:29

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш прокомментировал неявку нападающего Виктора Дьёкереша на предсезонную подготовку.

Ранее появилась информация, что таким образом футболист пытается ускорить процесс своего перехода в лондонский «Арсенал».

Если они не хотят платить Виктору справедливую рыночную стоимость, нас это вполне устраивает на ближайшие три года.

Эта стратегия также усложняет уход игрока. Никто не стоит выше интересов клуба. Кем бы они ни были.

Мы спокойны. Всё разрешится закрытием трансферного окна, огромным штрафом и извинениями перед коллективом.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:33
Дьекереш подумал, что своим демаршем он сильно ускорит свой переход в Арсенал? А может такой способ давления на Спортинг игроку кто-то посоветовал? Зря, клуб из Лиссабона готов к любому развитию событий. Президент Спортинга в ироничной форме разъяснил Виктору его перспективы. Ничего хорошего там нет. Ждём закрытия трансферного окна. К этому моменту или Арсенал заплатит требуемые деньги, или Дьекереш пожалеет, что всё это затеял.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Витёк - "С огнём играет"...)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:51
Дьекерешу будет 28 в следующем сезоне, мало кто захочет за него заплатить больше чем 40 лямов, сам игрок тоже понимает что он именно в этом году должен покинуть Португалию, иначе скорее всего дальше уже на горизонте будут Турецкие клубы, Саудовские, итд. Обе стороны должны найти компромисс.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:33
Подождем до закрытия ТО. История обещает быть трагикомедийной)))
Гость
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