Малага отказалась от проведения чемпионата мира 2030 года

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вчера, 18:55

Малага не будет принимать чемпионат мира по футболу 2030 года из-за проблем, которые реконструкция стадиона «Ла Росаледа» может создать в ближайшем будущем для местного футбольного клуба.

Решение было принято в эту субботу по итогам встречи под председательством мэра города Франсиско де ла Торре, на которой присутствовали представители различных организаций, владеющих ареной, самого клуба «Малага» и представитель болельщиков.

На прошлой неделе стало известно о том, что «Малаге» придётся временно переехать на менее вместительный стадион.