Глава РФС о «Торпедо»: «Решение, которое принял КДК, он был обязан принять»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) высказался о ситуации с исключением «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025/26.

12 июля бюро исполкома заменило московский клуб на «Оренбург». При этом «чёрно-белые» получили лицензию РФС ‑2 и были включены в состав участников Первой лиги в новом сезоне.

О том, что почувствовал после того, как узнал про «Торпедо»

Разочарование. То решение, которое принял КДК , он был обязан принять, то есть речь идёт о защите соревнований и клубов. Есть команды, они готовятся к сезону, болельщики ждут борьбы, и тут выясняется, что можно добиться результата за счёт противоправных действий. Контролирующие органы должны вмешиваться, здесь идёт речь о защите соревнований. Это не первый случай в мировом футболе, и другие федерации тоже действуют достаточно жёстко.

Это глупость? Я не говорил с ними. Только в диалоге с ними можно это понять. Видимо, они были неразборчивы в средствах.