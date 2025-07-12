Глава РФС о «Торпедо»: «Решение, которое принял КДК, он был обязан принять»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с исключением «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025/26.
12 июля бюро исполкома заменило московский клуб на «Оренбург». При этом «чёрно-белые» получили лицензию РФС‑2 и были включены в состав участников Первой лиги в новом сезоне.
О том, что почувствовал после того, как узнал про «Торпедо»
Разочарование. То решение, которое принял КДК, он был обязан принять, то есть речь идёт о защите соревнований и клубов. Есть команды, они готовятся к сезону, болельщики ждут борьбы, и тут выясняется, что можно добиться результата за счёт противоправных действий. Контролирующие органы должны вмешиваться, здесь идёт речь о защите соревнований. Это не первый случай в мировом футболе, и другие федерации тоже действуют достаточно жёстко.
Это глупость? Я не говорил с ними. Только в диалоге с ними можно это понять. Видимо, они были неразборчивы в средствах.