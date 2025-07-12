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Глава РФС о «Торпедо»: «Решение, которое принял КДК, он был обязан принять»

вчера, 20:51

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с исключением «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025/26.

12 июля бюро исполкома заменило московский клуб на «Оренбург». При этом «чёрно-белые» получили лицензию РФС‑2 и были включены в состав участников Первой лиги в новом сезоне.

О том, что почувствовал после того, как узнал про «Торпедо»

Разочарование. То решение, которое принял КДК, он был обязан принять, то есть речь идёт о защите соревнований и клубов. Есть команды, они готовятся к сезону, болельщики ждут борьбы, и тут выясняется, что можно добиться результата за счёт противоправных действий. Контролирующие органы должны вмешиваться, здесь идёт речь о защите соревнований. Это не первый случай в мировом футболе, и другие федерации тоже действуют достаточно жёстко.

Это глупость? Я не говорил с ними. Только в диалоге с ними можно это понять. Видимо, они были неразборчивы в средствах.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 21:59
Руководитель рфс констатирует факт: "...выясняется, что можно добиться результата за счёт противоправных действий." Вот это новость, наконец-то, открыли глаза. Теперь в рфс полный порядок.
ABir
ABir
вчера в 21:57
Хорошо, что Торпедо не расформировали, игроки, а особенно болельщики не виноваты в махинациях руководства.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:40, ред.
Дюков, какой же ты всё-таки лицемер. РФС обязан был много решений принять, но не со всеми одинаково торопился. Почему главный футбольный орган управления не спешит с ужесточением лимита на легионеров? Потому, что Газпром вкладывает деньги в иностранных игроков. Вот так.
Capral
Capral
вчера в 21:25
Какая же всё таки 75 лживая, просто нет слов. Вот, кто руководит. Обсуждать нет желания.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:20
Так сказать "послесловие" от Дюкова - ну надо ,что ещё сказать - вот...
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