В РФС заявили, что не вносили изменений в финальную версию регламента РПЛ

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вчера, 19:15

В службе коммуникаций РФС заявили, что никаких изменений в финальную версию регламента РПЛ в части порядка обмена между лигами не вносилось.

Ранее из числа участников высшего дивизиона чемпионата России было исключено московское «Торпедо», позже бюро исполкома утвердило 16-й командой лиги «Оренбург».