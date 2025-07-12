В РФС заявили, что не вносили изменений в финальную версию регламента РПЛ

В службе коммуникаций РФС заявили, что никаких изменений в финальную версию регламента РПЛ в части порядка обмена между лигами не вносилось.
Ранее из числа участников высшего дивизиона чемпионата России было исключено московское «Торпедо», позже бюро исполкома утвердило 16-й командой лиги «Оренбург».
В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту МИР РПЛ на сезон‑2025/26, РФС считает важным ещё раз разъяснить ситуацию.
Проект регламента МИР РПЛ на сезон‑2025/26 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.
Данная версия регламента МИР РПЛ на сезон‑2025/26 была принята решением бюро исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учётом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании бюро исполкома РФС от 11 июля.