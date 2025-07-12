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В РФС заявили, что не вносили изменений в финальную версию регламента РПЛ

вчера, 19:15

В службе коммуникаций РФС заявили, что никаких изменений в финальную версию регламента РПЛ в части порядка обмена между лигами не вносилось.

Ранее из числа участников высшего дивизиона чемпионата России было исключено московское «Торпедо», позже бюро исполкома утвердило 16-й командой лиги «Оренбург».

В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту МИР РПЛ на сезон‑2025/26, РФС считает важным ещё раз разъяснить ситуацию.

Проект регламента МИР РПЛ на сезон‑2025/26 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.

Данная версия регламента МИР РПЛ на сезон‑2025/26 была принята решением бюро исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учётом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании бюро исполкома РФС от 11 июля.

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Все комментарии
hxaxnc278ts8
hxaxnc278ts8
вчера в 19:30
Много текста, но ничего не понятно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:28
Сказать можно всё, что угодно. Я лично не верю РФС. Но проверить информацию службы коммуникаций кто сможет?
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