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ПСЖ разгромил «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В полуфинале Клубного чемпионата мира французский «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал» со счетом 4:0.

Фабиан Руис, чемпион Европы в составе сборной Испании, оформил дубль, поразив ворота мадридцев на 6-й и 24-й минутах. На 9-й отличился бывший нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, а на 87-й итоговый результат установил португалец Гонсалу Рамуш.

Кстати, «Реал» ни разу за последние 22 года не пропускал так быстро в начале своих матчей.

ПСЖ вышел в финал, где его соперником станет английский «Челси». Лондонцы 8 июля в своем полуфинале обыграли бразильский «Флуминенсе».

Финал Клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
jRest
jRest ответ catal (раскрыть)
сегодня в 14:03
Я, если честно, уже не улавливаю логику. 🙃
Аргумент - это Реал и Барселона всего в два очка разница, поэтому они равны по силам.
А то, что в очных встречах Барселона камне на камне не оставила от Реала - это не аргумент.

Ну ладно, подумаю, что не так с моими аргументами. 🤔
catal
catal ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:48, ред.
Дело в том, что большинство клубов мира не имеет возможности покупать игроков за 50 млн, это и есть "дорогие игроки высокого уровня". И Дембеле с Барколя (игрок сборной Франции уже на момент покупки), Жуан Невеш - один из самых топовых игроков Бенфики.
В общем конечно на счет избавления от мешков я согласен. Но то, что Луис Энрике не покупает дорогих распиаренных это не так. Кварацхелия? А всех поражающий своей игрой Дуэ? Все они были топами и до покупки в ПСЖ.
Здесь видимо фактор Месси и Неймара. Да? Они ничего не добились, опозорились и ушли... А без них все заиграло и зажило...
catal
catal ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 13:44, ред.
И Манчестер Сити - не мощен, и вообще его не стоит брать в расчет. Главное - Барселона! А то, что разница между Барселоной и Реалом минимальна - не имеет значения, то что Барселона была выбита Интером - не имеет значения. Мнения это действительно страшная вещь, тут реально не знаешь как отвечать, ведь аргументы в мнении не имеют никакого значения. Даже то, что футбол непредсказуем - не имеет значения, когда речь идет о Барселоне.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ catal (раскрыть)
сегодня в 12:24
Я согласен. Но самых дорогих из твоего списка они отдали (Угарте и Коло Муани). И отдали Мбаппе, самого дорого в мире на тот момент. Отдали Неймара и Месси. И вот итог. Оставили рабочих лошадок. Нет покупок ради имён, берут перспективных, а не распиаренных. Конечно в деньгах ПСЖ не нуждается и клал как и Сити на все фейр плеи финансовые. Но динамика наметилась у них положительная и я это отметить хотел.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:00
Согласен!!!)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:52
Приветствую! Согласен, он сознательно упрощает свою игру, чтобы исключить ошибки.сделал выводы из игры с Баварией. Считаю, что если не наберёт физики в ближайший месяц- сядет на лавку. К 60 минуте он встаёт. Тот же хакими ещё не успел вспотеть к этому времени. Энрике пока ещё держит в старте его, как Матвея в первые месяцы, но уже активно меняет. Это звоночек. Лидеров он не меняет вообще.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:11
Приветствую!!!
Полностью согласен и подтверждаю!!! А кроме всего, добавлю, кое-что из собственных наблюдений... Так вот, в игре с Баварией, в течении 10 последних минут 1-го тайма, трижды, как только Хвичка получал мяч, его, тут же атаковал игрок Баварии и отбирал у него мяч. Я не перестаю говорить, что его надо обезмячить, не дать ему развернуться и пойти в дриблинг, где он может быть опасен. Он очень предсказуемый игрок... Даже вчера, выходя несколько раз на ударную позицию, он не смог нормально сложиться и пробить. Он- футбольный простак, оснащенный неплохим дриблингом, не более того.
Sergo81
Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 11:04
Забить барса может, конечно, псж , но и пропустить 2-3 тоже в состоянии. Вряд ли на сегодняшний день могут победить.
Sergo81
Sergo81 ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 11:01
Как вам игра Витиньо и Хвичи ? Надеюсь, согласитесь, что Витиньо держал нити игры в своих руках ? А Хвича был максимально предсказуем и все его действия сводились к смещению в центр. А защита ему это позволяла, зная, что пусть лучше он ударит, чем правый фланг что-то придумает. А вот в лево по бровке Хвичу не давали проходить, его прострелы были бы опасны. Что скажете ?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 10:56
Уверен, темные времена у Реала только продолжатся!
И предстоящий сезон будет провальным
jRest
jRest ответ catal (раскрыть)
сегодня в 10:49
Я не знаю, что на это ответить. Весь мир видит, что Барселона крайне мощна, и только отдельные люди этого стараются не замечать.

В моём видении - да, сейчас ПСЖ составить конкуренцию может только каталонский клуб. Поэтому и написал так об ЛЧ.
Alik_8080
Alik_8080
сегодня в 10:46
Отпустили сливок Эму думал всё он король .Мадрида свои же одноклубники унизили.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:31
самое интереното,что именно с англичанами парижане со скрипом прошли: Ливерпуль поражение дома и только пенальти их спасли,учитывая шкаф Румы,то ему забить с точки очень сложно. Затем вроде Виллу они дома выиграли 2 0,но тоже не без труда,а вот в Бирмингеме с лёгкостью решили вопрос в 1 тайме забив два мяча.... Но во втором получили 3 мяча и даже был шанс перейти в овертайм.
С Арсеналом вроде бы вышло проще, канониры не оказали должного противодействия, победив Реал посчитали что ЛЧ у них в кармане.
Вслед за этими клубами,судьба сводит парижан с ещё одной английской командой.
Посмотрим что Жао покажет, в составе пенсионеров игру с пенсионерами из Бразилии он смог сделать,но тут ребята по моложе и опытнее.
Насчёт голкиперпов,то мне итальянец вообще не нравится, е6му бы немного полегче быть,,, Если бы в их раме стоял Куртуа или Алисон, то аверное равных не было и все линии были мощными. Если лондонцы будут выгрызать поле,то шансы их возрастут,смогут навязать игру или нет,вот в чём вопрос. Мелким фолом бы сбивать с ритма, атакующую прыть,но и скорость нужна,без скорости однозначно проиграют.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 10:00
Этот матч ещё раз подтвердил всем известную истину: сборище высококлассных игроков не гарантирует победу в турнире высокого уровня вообще и отдельно взятом матче в частности. Ясно, что не всё ладно в Датском королевстве, но надеюсь, что новый тренер разберётся в проблемах команды, а именно, почему она буксует в важных матчах как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Нам с вами остаётся только ждать и наблюдать, как "Реал" будет выкарабкиваться из создавшейся ситуации.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 09:38
Алонсо начал свою карьеру в Реале как Моуриньо , с разгрома . Только вот Моур оправился от него и сделал со временем одну из лучших команд мира . Сможет ли это Хаби - большой вопрос .
catal
catal ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
Цитата: И в отличии от Гвардиолы, не скупал все самое дорогое

Трансферы Луиса Энрике
2023/24:
Дембеле 50 млн.
Барколя 50 млн.
Экитике 29 млн.
Угарте 60 млн.
Кан Ин 22 млн.
Эрнандес 45 млн.
Коло Муани 95 млн.
Бералдо 20 млн.
ИТОГО: 370 млн.

2024/25:
Жуан Невеш 60 млн.
Сафонов 20 млн.
Дуэ 50 млн.
Пачо 40 млн.
Кварацхелия 70 млн.
ИТОГО 240 млн.

Вообще не тратит в ПСЖ денег пацан.
catal
catal ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 09:23
То есть ваше утверждение, что никакого смысла проводить Лигу Чемпионов в связи с якобы силой Барселоны разгромленной Интером - нет, это слова о прямом противостоянии, а не "играх на дистанции"? Куда к ряду ПСЖ "как единственная в мире сильная команда" Барселона была приплетена только за то, что доплелась кое как до Интера? Или за победу в Лалиге?
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:05
тут все просто , ПСЖ выиграл на классе , в пол ноги
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 08:50
ПСЖ оказывается и Реал Мадрид может уничтожить, не только в финале Интер.
Мбаппе был лишним игроком в Париже, отправили на переквалификацию в Мадрид.

Если судить по тем матчам, что Барса сделала с Мадридом по ходу сезона, с командой Энрике могла бы справиться только команда Флика.
salleeh
salleeh
сегодня в 08:48
Алаба, твой выход, со стулом…))))
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:16


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:12
Ничего плохого не хочу больше слышать за Реал М.

Французов с победой - футбольная нейросеть!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:07
ПСЖ сейчас действительно самый сильный клуб. Не могу не похвалить за это Луиса Энрике, человек сделал свое дело на 5 с плюсом. И в отличии от Гвардиолы, не скупал все самое дорогое, а наоборот , избавился от всего самого дорогого, а приобрел тех, кто ему нужен и подходит.
Поставил им игру, вывел на пик формы.

Что касается Реала, то это тихий ужас. Писать можно долго, но не вижу смысла.
pe7jwbtn2keb
pe7jwbtn2keb ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 08:06
Спросить нужно у Камерунского Эму и Переса,до чего они довели Реал,я это предсказывал ,что с приходом Камерунского Эму -в Реале будет развал-что и происходит!Перес пожинай плоды своих амбиций!!!
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:58
Болею за Барсу но люблю ПСЖ. Браво. Поставили на место так называемого лучшего клуба! Я рад что реал продолжает проигриывать в стиле 4:0! Так держать! А Мбаппе наверное не будет спать моного ночей!
mp4d7fn443yh
mp4d7fn443yh
сегодня в 07:48
Алонсо предстоит не лёгкая работа и не уверен что он справится
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:41
ПСЖ устроило избиение Реала - это точно !!!
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 07:18
Реалу перестраиваться и перестраиваться ещё.

Очень хорошие индивидуальные исполнители, но командной игры нет, пасы неточные, обострений мало.

Что-то надо делать с мед.штабом и физ.подготовкой всё же.
У Алонсо впереди сложная задача, которая при этом требует скорости в решении
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ bwh65kr7ntaq (раскрыть)
сегодня в 07:06
может если бы не ушел, то ничего и не было бы? вся команда раньше играла в надежде, что кто-то из топ-звезд сделает за них всю работу, а когда таких звезд не осталось, то каждый стал играть на своем уровне
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 07:00
Взаимно!!! Спасибо!!!
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