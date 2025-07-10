ПСЖ разгромил «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира

В полуфинале Клубного чемпионата мира французский «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал» со счетом 4:0.
Фабиан Руис, чемпион Европы в составе сборной Испании, оформил дубль, поразив ворота мадридцев на 6-й и 24-й минутах. На 9-й отличился бывший нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, а на 87-й итоговый результат установил португалец Гонсалу Рамуш.
Кстати, «Реал» ни разу за последние 22 года не пропускал так быстро в начале своих матчей.
ПСЖ вышел в финал, где его соперником станет английский «Челси». Лондонцы 8 июля в своем полуфинале обыграли бразильский «Флуминенсе».
Финал Клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Реал этого года мне напоминает афоризм: «чем больше шкаф, тем громче падает».
Просто кошмар. Вроде год назад ЛЧ выигрывали. А теперь год погромов.
Нет проблем в поражениях, это неотъемлемая часть спорта.
Но весь год разгромы.
Загадка, что произошло с Вини. Еще осенью, как обычно, разрывал левый фланг. Может кто не помнит, это основной творец победы в ЛЧ 2024.
Бледная тень. Получает мяч на фланге и… отдает пас назад.
Без всякой агрессии - ну что с тобой.
Асенсио лучи поддержки. Крайне провальный турнир. Призываю не забывать, как он мощно закрыл оборону в течение сезона.
Отдельный респект Милитао. Просто ворвался в этот матч. И в обороне, и в атаке.
Рад за возвращение Карвахаля.
Ну, и низкий поклон Модричу и Васкесу. Мы никогда не забудем ваш вклад в великие победы.
Хаби удачи. Все получится, на таком коротком отрезке уже появилась столь долгожданная смелость, рискованность и рок-н-ролл.
Сегодня он ни в чем не виноват. Не он, а Асенсио и Рюдигер вернулись в юношество.
Реал этого года мне напоминает афоризм: «чем больше шкаф, тем громче падает».
Просто кошмар. Вроде год назад ЛЧ выигрывали. А теперь год погромов.
Нет проблем в поражениях, это неотъемлемая часть спорта.
Но весь год разгромы.
Загадка, что произошло с Вини. Еще осенью, как обычно, разрывал левый фланг. Может кто не помнит, это основной творец победы в ЛЧ 2024.
Бледная тень. Получает мяч на фланге и… отдает пас назад.
Без всякой агрессии - ну что с тобой.
Асенсио лучи поддержки. Крайне провальный турнир. Призываю не забывать, как он мощно закрыл оборону в течение сезона.
Отдельный респект Милитао. Просто ворвался в этот матч. И в обороне, и в атаке.
Рад за возвращение Карвахаля.
Ну, и низкий поклон Модричу и Васкесу. Мы никогда не забудем ваш вклад в великие победы.
Хаби удачи. Все получится, на таком коротком отрезке уже появилась столь долгожданная смелость, рискованность и рок-н-ролл.
Сегодня он ни в чем не виноват. Не он, а Асенсио и Рюдигер вернулись в юношество.
А так..., Алонсо полезно сразу холодный душ принять: такие разгромы его Реал ждут в Лиге Чемпионов от нынешней Баварии, Ливерпуля, того же ПСЖ и ... Барселоны.
Так играть нельзя. Средняя линия у сливочных была просто безобразна. Джуд и Вальверде, как два нерасторопных бомбовоза еле пятую точку передвигали и просто разорвали связь трёх линий, результатом чего стал полный перекос игровых амплуа: Мбаппе и Вини - без мяча, тащат снаряд из середины поля..., ну а Асенсио и Рюдигер, как сироты казанские - без подстраховки.
Ну и повторюсь..., на таких убогих - черепашьих скоростях против ПСЖ нечего было делать. Реал изначально был обречён, ввиду отсутствия должных физических кондиций, что есть огромный камень в огород того же Алонсо.
А так..., Алонсо полезно сразу холодный душ принять: такие разгромы его Реал ждут в Лиге Чемпионов от нынешней Баварии, Ливерпуля, того же ПСЖ и ... Барселоны.
Так играть нельзя. Средняя линия у сливочных была просто безобразна. Джуд и Вальверде, как два нерасторопных бомбовоза еле пятую точку передвигали и просто разорвали связь трёх линий, результатом чего стал полный перекос игровых амплуа: Мбаппе и Вини - без мяча, тащат снаряд из середины поля..., ну а Асенсио и Рюдигер, как сироты казанские - без подстраховки.
Ну и повторюсь..., на таких убогих - черепашьих скоростях против ПСЖ нечего было делать. Реал изначально был обречён, ввиду отсутствия должных физических кондиций, что есть огромный камень в огород того же Алонсо.
А у ПСЖ всё просто и логично- два три средних паса и команда обостряет, точно, как на тренерском на чертеже. У Реала, даже сразу и не скажешь, во что, команда играет.
А у ПСЖ всё просто и логично- два три средних паса и команда обостряет, точно, как на тренерском на чертеже. У Реала, даже сразу и не скажешь, во что, команда играет.