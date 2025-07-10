ПСЖ разгромил «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:02

В полуфинале Клубного чемпионата мира французский «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал» со счетом 4:0.

, чемпион Европы в составе сборной Испании, оформил дубль, поразив ворота мадридцев на 6-й и 24-й минутах. На 9-й отличился бывший нападающий «Барселоны» , а на 87-й итоговый результат установил португалец .

Кстати, «Реал» ни разу за последние 22 года не пропускал так быстро в начале своих матчей.

ПСЖ вышел в финал, где его соперником станет английский «Челси». Лондонцы 8 июля в своем полуфинале обыграли бразильский «Флуминенсе».

Финал Клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.