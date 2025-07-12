Акинфеев установил рекорд по числу побед в Суперкубке России

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вчера, 20:19

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России 2025 года (1:0).

Для вратаря московской команды победа в этом турнире стала восьмой в карьере, что является лучшим результатом. Всего у голкипера 23 трофея.

По семь раз в Суперкубке России побеждали Михаил Кержаков и Сергей Игнашевич.