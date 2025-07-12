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Акинфеев установил рекорд по числу побед в Суперкубке России

вчера, 20:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России 2025 года (1:0).

Для вратаря московской команды Игоря Акинфеева победа в этом турнире стала восьмой в карьере, что является лучшим результатом. Всего у голкипера 23 трофея.

По семь раз в Суперкубке России побеждали Михаил Кержаков и Сергей Игнашевич.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:01
На ноль сыграл зачетно Игорь
Red blu
Red blu
сегодня в 00:10
Акинфеев: «Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках. Поздравляю всех болельщиков ЦСКА»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам московского клуба после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России
ЦСКА завоевал 37-й трофей в своей истории

«Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым!» — сказал вратарь в видеообращении
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:30
Кто его ближайший догонялкин по числу суперкубков России?
Акинфеев долго шёл к такому показателю!
Теперь будет повод говорить: "Я особенный".
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:30
Акинфеев лучший вратарь современной России. В том, что очередной Суперкубок в коллекции ЦСКА, его заслуга просто огромная.
lotsman
lotsman
вчера в 21:28
Тоже хорошо - для клуба кубок, для себя очередной рекорд.)
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
У нас сегодня очередной трофей и праздник.....а сине бело голубые пускай ждут 101-ый перенесенный юбилей.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:04
Ангел неБесГрешен
При этом все вратари Зенита начиная с Малофеева, включая Ладыгина, Лунева и прочих "звезд" Газпрома в сумме в ЛЧ не сыграли 43 матчей. А у Акинфеева 86 матчей в ЛЧ. Завидуй молча.
isamsn
isamsn
вчера в 20:56
Игорь просто недосягаем))) Лучший!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:56, ред.
Акинфеева с рекордом по числу побед в Суперкубке России, ЦСКА с 37 трофеем в своей истории..... И в этом большая заслуга Игоря.
blitz
blitz
вчера в 20:48
Игорь, Игорь Акинфеев - Хэй, Хэй!
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:41
Игорёк великолепный!
Наша легенда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:39
Главный рекорд Игоря -43 НЕ сухих матча подряд в ЕК. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ГЛАВНОЕ В ЕГО КАРЬЕРЕ...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:35
Игорь Игорь Акинфеев!)
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:28
Бывает и один в поле воин! Отличный результат+
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:24, ред.
Игоря с очередным ( сбился со счёта каким СУЗАРЁМ ) и ОЧЕРЕДНЫМ РЕКОРДОМ !!!!! Молодец!!!!!! Спасибо за праздник..
Гость
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