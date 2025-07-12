Акинфеев установил рекорд по числу побед в Суперкубке России

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России 2025 года (1:0).
Для вратаря московской команды Игоря Акинфеева победа в этом турнире стала восьмой в карьере, что является лучшим результатом. Всего у голкипера 23 трофея.
По семь раз в Суперкубке России побеждали Михаил Кержаков и Сергей Игнашевич.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам московского клуба после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России
ЦСКА завоевал 37-й трофей в своей истории
«Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым!» — сказал вратарь в видеообращении
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам московского клуба после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России
ЦСКА завоевал 37-й трофей в своей истории
«Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым!» — сказал вратарь в видеообращении
Акинфеев долго шёл к такому показателю!
Теперь будет повод говорить: "Я особенный".
Акинфеев долго шёл к такому показателю!
Теперь будет повод говорить: "Я особенный".
При этом все вратари Зенита начиная с Малофеева, включая Ладыгина, Лунева и прочих "звезд" Газпрома в сумме в ЛЧ не сыграли 43 матчей. А у Акинфеева 86 матчей в ЛЧ. Завидуй молча.
При этом все вратари Зенита начиная с Малофеева, включая Ладыгина, Лунева и прочих "звезд" Газпрома в сумме в ЛЧ не сыграли 43 матчей. А у Акинфеева 86 матчей в ЛЧ. Завидуй молча.
Наша легенда.
Наша легенда.