ПСЖ досрочно отдали победу на Клубном ЧМ. Тотальная недооценка – главный козырь «Челси»

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12 июля 2025, 18:45

Парижане понимают, что лондонцы не подарок.

Футболистам Марески важно испортить финал

– В открытом и красивом поединке ПСЖ обыграет «Челси». Лондонцы не лучшая команда АПЛ прошлого сезона. Их попадание в финал Клубного чемпионата мира отчасти связано с жеребьевкой и результатами потенциальных соперников. «Интер» и «Манчестер Сити» вылетели. Две опытные команды с финалами Лиги чемпионов за плечами не проверили «Челси» по пути в финал. Значит, ради завоевания трофея Энцо Мареске важно настроить подопечных на режим Гринча, который украдет Рождество.

– Ради фанатов из Европы, Африки, Ближнего Востока и части Азии финал Клубного чемпионата мира проведут в обед по часовому поясу Нью-Джерси. В три дня по местному времени будет жарко. Поскольку обе команды отдали много сил по пути в финал, у «Челси» есть надежда на усталость ПСЖ . Могут выпасть некоторые футболисты, как было по ходу матчей против «Ботафого» и «Баварии». ПСЖ не всегда летит над полем на крыльях дня. Они смяли «Реал», но чем дольше играют без отдыха – тем вероятнее коллапс.

– «Челси» тоже касается вопрос усталости. Лондонцы провели несколько более равных и сложных по сюжету поединков, чем их французский соперник. У футболистов тренера Марески класс чуть ниже, чем у игроков Энрике. Англичанам сложнее, пусть не встречали «Баварию» и «Реал». Зато у «Челси» неплохая статистика. Суперкомпьютер Opta после 10 000 симуляций отдал ПСЖ победу в основное время лишь в 42.2 % случаев. В 31.4 % случаев симуляция завершалась успехом «Челси», и это прекрасный результат.

– Понимаем и разделяем очарование ПСЖ . Но в заявке у лондонцев много молодых и голодных футболистов. У французов также немало нестарых игроков, и это двоякий фактор. Парижане понимают, что являются очевидным фаворитом в глазах публики. И разгром «Реала» может сыграть с ними злую шутку. За последние 15 лет «сливочных» лишь несколько раз выносили с разницей в 4 мяча, в основном это делала «Барселона». Нельзя ориентироваться на аномальную победу ПСЖ , делая прогноз на финал.

Луис Энрике подготовит ловушки для «Челси»

– Во Франции часто пишут, что главной звездой ПСЖ является не один из героев на поле, вроде Дембеле, Доннаруммы и Хакими, а главный тренер команды. Шутят, что это Луис Энрике заслужил «Золотой мяч» по итогам сезона, который официально завершится в финале в штате Нью-Джерси. Разумеется, золотой приз отдадут Дембеле, а Энрике светит только награда лучшему тренеру года. И, прежде чем отправиться в короткий отпуск, испанский наставник должен найти силы на мастер-класс против Энцо Марески.

– Многие приводят как довод в пользу ПСЖ результаты матчей между этими командами. Бесполезная статистика. В последний раз в официальной игре лондонцы и парижане пересеклись девять лет назад. Давно поменяли наставников и составы. Коулу Палмеру было 13 лет, когда ПСЖ дважды обыграл «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов. Более релевантными кажутся победы парижан над клубами АПЛ . Но матчи против «Арсенала», «Астон Виллы», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не были легкой прогулкой для ПСЖ .

– Опорник «Челси» Кайседо тренировался утром. Тренер Мареска надеется увидеть эквадорца в основе. У тройки с Мойзесом, Фернандесом и Палмером будет одна из самых интересных задач сезона – остановить блестящий треугольник ПСЖ . Витинья, Невеш и Руис были причиной большинства классных побед парижан. Они вторая линия высокого прессинга и первая линия позиционных атак на чужой половине поля. Шансы будут, только если хавбеки «Челси» потянут равный бой с клубными чемпионами Европы.

– Вряд ли Мареска попробует удивить Энрике тактически. У «Челси» понятная схема «4-2-3-1». Зато прекрасно дебютировал бразильский форвард Педро. Новичок забил два мяча родному клубу «Флуминенсе» в полуфинале. Старт получился сказочным, но теперь Жоао надо обыграть опытного Маркиньоса и смутить смещениями с правого фланга в центр крутого Хакими. Мбаппе и Винисиус провалились в матче против обороны ПСЖ . Нкунку, Нету и Педро будет сложно, зато эти форварды умеют часто меняться местами.

В победе ПСЖ будет больше футбольной логики

– У ПСЖ идеальный сезон. А «Челси», который соперничал с «Ноттингем Форест» за право сыграть в Лиге чемпионов, не провел год на одном дыхании. Мареска на середине пути сказал, что его команда не претендент на победу в АПЛ . В Лиге конференций клуб с умопомрачительными расходами на новичков изначально был фаворитом. «Бетис» не сыграл классный финал, упростив Палмеру и компании путь к европейскому кубку. А право сыграть на Клубном ЧМ для «Челси» завоевал ещё Тухель давней победой в ЛЧ .

– Все примерно представляют, как «Челси» может обыграть ПСЖ . Испанский голкипер Санчес должен сыграть на уровне Буну против «Манчестер Сити». А нападающие парижан – Кварацхелия, Дембеле, Дуэ и Баркола, должны создать десятки моментов и простить соперника, как было против «Ботафого» на групповом этапе. Хотя важно отметить, что у «Челси» нет защитников для «стены». Нет Чеха в воротах, а Терри с Ивановичем в обороне. Но ПСЖ тоже не закрытая команда, у ворот Доннаруммы бывало жарко и весело.

– Прелесть финала в том, что ни одна из команд не запятнала в прошлом сезоне репутацию. Мир получит достойного клубного чемпиона. Хотя парижане потеряли из-за дисквалификации защитников Эрнандеса и Пачо, а у «Челси» есть хулиганистые футболисты, вроде хавбека Фернандеса, эти коллективы не запомнились с негативной стороны. У «Челси» нет слаженности фаворита ЛЧ , но это молодая и хитрая команда. При равной игре они умеют выстрелить, как получилось с «Флуминенсе» после крутого удара Педро.