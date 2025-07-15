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Слуцкий отметил 20-летие тренерской карьеры на высшем уровне

вчера, 13:11

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на своей странице в социальной сети высказался о 20-летии тренерской карьеры на высшем уровне.

Специалист начинал работу в родном Волгограде, а его первым клубом в Российской Премьер-Лиге (тогда РФПЛ) был ФК «Москва».

Ровно 20 лет назад, 14 июля 2005 года [пост был написан вчера — прим.ред.], я был назначен главным тренером ФК «Москва». Прекрасно помню и первый матч со «Спартаком», и эту яркую победу 3:1, и фантастический гол Бракамонте. С тех пор прошло много времени, сыграно более 700 игр в разных странах и с разными командами, пройден большой путь, который всё ещё продолжается. Хочу сказать всем, с кем работал, огромное спасибо и отдельно поблагодарить болельщиков, которые верили, а также скептиков, которые помогали становиться сильнее. Show must go on. Увидимся на футболе!

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:44
Ну а на каком еще уровне можно быть в поднебесной?
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:40
Поздравляю с 20-летием тренерской карьеры на высшем уровне.......есть что вспомнить за эти 20 лет в этой профессии......а одни из самых ярких воспоминаний наверняка когда выигрывал с ЦСКА чемпионства и кубки. Которые вошли в те 37 трофеев которые сейчас есть уже у ЦСКА.
Гость
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