Слуцкий отметил 20-летие тренерской карьеры на высшем уровне

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на своей странице в социальной сети высказался о 20-летии тренерской карьеры на высшем уровне.
Специалист начинал работу в родном Волгограде, а его первым клубом в Российской Премьер-Лиге (тогда РФПЛ) был ФК «Москва».
Ровно 20 лет назад, 14 июля 2005 года [пост был написан вчера — прим.ред.], я был назначен главным тренером ФК «Москва». Прекрасно помню и первый матч со «Спартаком», и эту яркую победу 3:1, и фантастический гол Бракамонте. С тех пор прошло много времени, сыграно более 700 игр в разных странах и с разными командами, пройден большой путь, который всё ещё продолжается. Хочу сказать всем, с кем работал, огромное спасибо и отдельно поблагодарить болельщиков, которые верили, а также скептиков, которые помогали становиться сильнее. Show must go on. Увидимся на футболе!