Слуцкий отметил 20-летие тренерской карьеры на высшем уровне

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» на своей странице в социальной сети высказался о 20-летии тренерской карьеры на высшем уровне.

Специалист начинал работу в родном Волгограде, а его первым клубом в Российской Премьер-Лиге (тогда РФПЛ ) был ФК «Москва».