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17-летний новичок «Реала» впервые высказался о переходе в клуб

вчера, 15:42

Полузащитник Франко Мастантуоно дал первое интервью после перехода в мадридский «Реал». В нём он рассказал TyC Sports о своих впечатлениях от трансфера, а также о том, когда впервые мадридцы вышли на него.

Это очень особенный момент в моей жизни, в моей карьере. Я думаю, что в этом году произошло много событий, которые повлияли на меня как на игрока и как человека. Попасть в «Реал Мадрид» — думаю, это просто мечта. Я всегда говорил, что мечтаю играть в Европе, но, конечно, я всегда мечтал о большем — о «Реале». То, что это произошло, я считаю невероятным.

Впервые я пообщался с ними, кажется, год или полтора назад. Дальше дело не пошло. Это был очень хороший разговор, но ничего не произошло. Затем я продлил контракт с «Ривером». Я играл весь прошлый год. В начале этого года у меня не было ничего другого на уме [кроме как играть за «Ривер Плейт»]. И вот в середине года появился «Реал Мадрид», который, очевидно, изменил мои представления, заставил меня задуматься и показал, что ко мне относятся с теплотой и хотят, чтобы я был там. Для меня это была мечта, я видел в этом очень личный и красивый вызов. Тогда я и принял решение. Это было в середине года, всё решилось за несколько дней, но было очень приятно.

Да, я разговаривал с Хаби [Алонсо]. По правде говоря, он был очень добр ко мне. Разговор с ним также вдохновил меня на принятие решения. Он звонил мне и всегда говорил со мной искренне. Для меня это было очень важно. Как я уже говорил, покинуть «Ривер Плейт» непросто. Мы все это знаем. Но мне стало немного легче в том смысле, что он позвонил мне так, как это сделал, и поэтому я тоже принял решение.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:18
Это был хороший разговор... Молодой человек выражается прямо как Дональд Трамп.
Не совсем понимаю, в каком качестве Мастантуоно берут в Реал? Неужели сразу в основной состав? Если так, то это очень интересно... А может его ждёт судьба Эдегора? Тогда интерес к нему сразу пропадёт. Пора бы уже в лучшем клубе мира появиться игроку, который сможет унаследовать славу Великого Марадоны.
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